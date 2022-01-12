根據六都地政局建物買賣移轉棟數資料，2021年六都熱門交易行政區由桃園市桃園區以1萬1686件遙遙領先，成為最賣座行政區，台中市北屯區則以9068件拿下第2名，桃園市中壢區緊追在後，以8338件排名第3。

2021年六都建物買賣移轉棟數以26萬7751棟，刷新近8年來最高紀錄。房仲統計六都熱門交易行政區發現，桃園在前3名行政區中就以桃園區及中壢區搶下2個，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園因為與雙北的地緣關係，加以高鐵、捷運等軌道交通，1小時生活圈儼然成形，加上坐擁空港的優勢，讓桃園成為企業廠辦、總部設點的一級戰區，吸引大量就業人口湧進，近年重劃區開發一波波，市場推案量大、供給物件多元，能同時滿足首購、換屋及置產族等各式需求。

陳金萍指出，桃園區有中路重劃區、經國重劃區及小檜溪重劃區，中壢區有青埔特區、過嶺重劃區等，在產業投資、就業無虞、人口成長、交通建設及重劃區推案量大的催動下，尤其房價相較雙北更具優勢，自然成為了「南客北漂、北客桃移」的購屋熱門選擇，桃園區住宅均價每坪22.2萬元，中壢區則為每坪20.2萬元。

台中市北屯區則在新興重劃區拉抬下，全年以9068棟，創下統計以來最高，需求不容小覷，住宅均價為每坪21.7萬元，陳金萍表示，北屯區房市開出紅盤，主要來自重大建設與投資利多百花齊放，不僅有台74線、中捷綠線奠定大台中半小時生活圈，廣大的重劃腹地，如北屯機廠、單元12、水湳經貿園區及十四期重劃區，去年也有大量的交屋潮出籠，加以多家建商接連搶地，持續推出新建案，後續更有漢神洲際商城、台中巨蛋、環球購物中心等大型商場題材支撐，讓該區房地產熱度迅速竄升，且房價仍算相對親民實惠，強力磁吸台中蛋黃區居民遷入外，也吸引到不少周邊縣市，如苗栗、彰化、南投民眾的目光。

如果從六都來看，新北市在前10大交易熱區就囊括4個，分別為板橋區、中和區、淡水區及新莊區，住宅均價依序為46.0萬/坪、41.3萬/坪、24.1萬/坪以及36.7萬/坪。