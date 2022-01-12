高雄38歲黃姓男子酒後駕車，高速衝撞正在過馬路的林姓男子一家人，造成1死3重傷的慘劇，黃男12日被檢方依「殺人罪」起訴，根據檢警調查，黃男肇事的BMW愛車已經故障4、5天，卻在肇事當天突然可以發動，一連串巧合加上黃男枉顧法令執意酒駕，才釀成此次悲劇。

檢警調查發現，黃男因為母親罹癌，約趙男、胡男、林男等友人到鹽埕區咖啡廳談天聊心事，前往咖啡廳前，黃男先到河東路試發已經故障多日的BMW愛車，未料，車輛卻突然恢復正常，因此，黃男便開著車到與友人相約碰面的咖啡店附近停車。

黃男的友人相繼到達咖啡廳後，他隨即從包包拿出一瓶自備的威士忌，黃男與胡男共飲該瓶威士忌，趙男及林男則未飲酒，黃男大約喝了半瓶，與友人相約要到附近的海產店吃晚餐，但海產店人潮爆滿，又改約到距離約600公尺的熱炒店用餐。

胡男在林男搭載下騎乘機車先行前往熱炒店領取號碼牌，而黃男原本要讓趙男搭載前往，但黃男在酒精的催化下，搶走趙男手中的鑰匙，並執意開車前往，趙男為了維護黃男的安全，只能無奈陪著黃男上車，黃男駕駛沒多久就撞上林男一家四口，造成無法挽回1死3傷的慘劇。

趙男向檢警表示，當時他坐在副駕駛座，一上車見到黃男在馬路上違規狂飆，嚇得向黃男求饒，拜託他開慢一點，發現情況不對卻又無法說勸黃男停止危險駕駛的行為，趙男拿出手機要撥打電話向胡男、林男求援，但才剛抬頭就見到林家4口已被撞飛。

檢警調查時，趙男、胡男、林男異口同聲表示，黃男平時有喝酒習慣，但因為曾酒駕被逮，近年來早已改掉酒駕習慣，只要喝酒就會坐計程車或請友人接送，完全沒想到他一「破戒」，就闖下如此大禍。

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