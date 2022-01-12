大陸海協會副會長孫亞夫日前受訪時表示，中共二十大有可能提出一些新的主張與部署。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）在例行新聞發佈會中並未多做說明，只說大陸將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展。

孫亞夫日前接受大陸媒體訪問時稱，大陸的對台工作，在中共二十大時，有可能會提出一些新的主張與部署，對於推動對台工作、台海形勢將產生積極影響。孫亞夫所稱的新主張和新部署究竟為何？

朱鳳蓮表示，今年是大陸進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年。中國共產黨將召開二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事。

朱鳳蓮表示，大陸將深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展，扎實推進祖國統一進程，努力為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標營造有利台海環境，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。