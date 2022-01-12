大陸澎湃新聞報導，為統籌做好疫情防控和開年復工復產工作，杭州將給春節期間符合條件的留杭省外員工發放電子消費券。12日春節期間留杭省外員工「送溫暖」活動新聞發布會公布，電子消費券將以抵扣券和現金券兩種形式發放。其中抵扣券領取時間為1月28日至2月6日，按每人500元（人民幣，下同）一次性發放，每人發放20張，每張面額25元，消費每滿50元抵用一張。現金券以領紅包形式發放，面額為5元至500元不等，春節期間連續發放7天（1月31日至2月6日），每人每天可領一次。2月14日24點前使用完所有電子消費券抵扣券的個人，還可抽獎，特等獎為價值5萬9800元的新能源汽車。

電子消費券發放對象為非浙江戶籍（2021年12月31日戶籍為非浙江戶籍，含港澳台及外籍人士），承諾2022年1月31日至2月6日期間留杭過年的務工人員，並滿足在杭繳納職工社保、繳納工程建設專案工傷保險、靈活就業人員三個條件之一。

領取電子消費券後，個人可於1月28日至2月14日在杭州行政區劃內支持「雲閃付」的實體經營商戶進行使用。

據介紹，2月14日24點前使用完所有電子消費券抵扣券的個人還可參加抽獎活動，獎項設特等獎1名，獎品為價值59800元的零跑T03新能源汽車；一等獎10名，獎品為價值5000元的「杭產家電」；二等獎60名，獎品為價值3000元的「杭產家電」；三等獎1200名，獎品為1000元「雲閃付」無門檻紅包；參與獎10萬名，獎品為66元「雲閃付」無門檻紅包。

若個人在春節期間離杭，需主動退還已補貼金額。發起退還申請後，未使用的消費券直接作廢。主動退款後離杭，不影響個人信用紀錄。若未按期退回補貼金額，將記入個人失信紀錄。