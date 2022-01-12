桃園為經濟發展，引進企業投資注入活水，制定「桃園市產業發展自治條例」獎勵企業設立與擴大投資，依企業之投資計畫合理性、營運能力，以及促進勞工就業、增進勞資關係及社會責任與回饋桃園市經濟發展等各面向進行審查，提供獎勵補助，包括房屋稅、地價稅、房地租金、低利融資利息、勞工薪資、勞工職業訓練費用等獎勵補助。

市府經發局郭裕信局長表示，2021年獎勵補助案件量再創新高，共18案，總補助達1200萬元，包括生技醫療、物流產業、航空關聯產業、電子零組件製造業等桃園重點發展產業，其中以電子零組件之企業申請案最多，且企業營運總部佔比約六成，包括晶碩光學、景碩科技、大訊科技、定穎電子等知名企業，引進投資近150億元，預計促進就業約1000人。

經發局表示，近年電子、半導體產業景氣活絡，且桃園是ICT產業聚落核心，電子零組件、電腦及物聯網產業鏈發展成熟，為物聯網實證及佈局商機之最佳場域。因此，桃園的獎勵投資政策，新設投資金額5000萬元以上，或增設投資金額達3000萬元以上的公司或具企業營運總部之資格者，可申請最多5年之獎勵補助，也進一步引進企業落腳桃園之動能。