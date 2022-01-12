桃園機場群聚未平，春節返鄉潮又步入高峰，為避免醫療量能因境外移入個案而癱瘓，衛福部已向指揮中心提出3大建議，包括調整放寬出院解隔條件、提升應變醫院量能，並討論確診者就醫無縫接軌等流程優化措施，預計最快今天下午拍板定案。

指揮中心11日起針對長程班機返台旅客採「PCR檢驗陰性才放行」措施，如驗出陽性則直接送醫，首日入境確診者陽性率暴增，高達9.3％。衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成表示，過去確診個案會經過衛生局分派才收治，昨天則是直接從機場直接和各醫院連絡後送，昨天流程上還不是很順暢。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，昨天起已將台北、新北、桃園、新竹等病床數500床以上醫院及應變醫院共24家，分為4組，每組6家醫院，每天各組輪流收治患者，避免所有確診者都送往同一家醫院，降低照護負荷。

因應境外確診者人數持續增加，衛福部已向指揮中心提出三大方案，針對Ct值高於30以上者縮短住院天數；提升國內應變醫院的整體量能；優化確診者無縫接軌就醫流程，施行細節預計今下午由衛福部次長石崇良拍板定案。