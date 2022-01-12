蕭敬騰擔任麻將遊戲年度代言人。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰身穿盔甲化身超級英雄拍攝廣告。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰擔任麻將遊戲年度代言人。（喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）近來受邀擔任麻將遊戲《明星3缺1》年度代言人，代言費7位數字入袋。雖然受到疫情影響，他所屬的喜鵲娛樂，仍在他和經紀人Summer帶領下創造佳績，他豪撒破百萬元年終獎金，旗下20名員工，依照考績發放最多7個月、最少1個月年終獎金，感謝大家的付出。

他的經紀公司表示，喜鵲創立16年來，依據到職時間和工作內容，最少1個月，最多7個月，已是傳統了，這兩年雖然人類生活像被按了暫停鍵，但喜鵲團隊沒有停下來，從各方面尋求生存立足的空間，讓藝人繼續發光發熱，去年仍發出最高七個月的年終獎金。

這兩年大環境雖然不好，喜鵲團隊堅持在作品上努力，老蕭《隔離套房2827》、小宇《無視》、艾薇《I》皆推出全新專輯；廖柏雅融合古典復古帶來最新創作將於1／11正式上架，新人林孟辰也發行了自己的創作單曲；王子加盟第三季全明星運動會擔任紅隊隊長，個人潮牌多元發展；宥勝主演《創業的那些鳥事》《機智校園生活》，商務代言不斷；謝章穎演出夯劇《火神的眼淚》表現突出；吳依霖除精進髮型專業外，更轉戰電商成績斐然。Summer說：「今年團隊沒讓大家失望，公司當然不會讓團隊失望，最少1個月，最多7個月是基本的，感謝大家的付出，讓我們繼續努力工作，努力生活。」

而老蕭今年工作滿檔，最近除了錄製《閃光的樂隊》真人秀，還與《明星3缺1》合作，將老蕭專屬造型置入遊戲中，套用老蕭膾炙人口歌曲〈王妃〉旋律而成的對白「我要霸佔這牌桌」、「牌太美儘管再危險」或是〈好想對你說〉的歌詞改成「好想對你說胡牌了baby」讓手氣正夯的玩家不僅氣勢更旺，改編的詞也讓人會心一笑。老蕭逢年過節一定都會陪爸媽家人相聚，打打麻將，現在有了《明星3缺1》，隨時隨地都可以陪爸媽摸兩把了。

老蕭身穿黑色盔甲拍廣告的造型今曝光，此次廣告拍攝全程遠端綠幕合作，他專業的在8小時內拍攝完畢，成果讓人超驚艷！還說要跟公司同事們回飯店摸八圈，只可惜礙於行程繁忙並未真的成行，只能期待過年期間在線上陪大家好好(虎)胡一把。老蕭全新廣告1／14（五）晚上8點各大新聞台聯合首播。