不滿國民黨怯戰 新黨擬自推雙北市長候選人

前立委龐建國昨天墜樓輕生，並留下訣別12字訊息：「不公不義的台灣，我生不如死！」新黨主席吳成典今天召開記者會表示，不公不義的台灣，絕對是無能的反對黨縱容出來的，今年的六都選舉，國民黨會再重演雙輸，就是雙北都輸掉，「新黨願做更大承擔，規劃年底自推雙北市長候選人！」

吳成典說，最大的反對黨國民黨怯戰無能，縱容出不公不義民進黨的猖狂，面對接連失敗的結果，國民黨本身還不願意檢討，只是一句「承擔」，請問國民黨，能承擔甚麼？ 所有不公不義的台灣還不是全體國民在承擔，我們還要讓多少優秀的人才，憤世以死明志？

吳成典指出，目前國民黨的態度讓藍營人大大失望，讓許多台北市與新北市的藍營支持者都表態不願意支持在公投、罷昶都表現消極甚至唱反調的蔣、侯二人，甚至表態支持民眾黨的黃珊珊，如果黃珊珊的支持度超過15％，國民黨就會失掉台北市，新北市如果也有優秀的第三者參選，也會讓侯友宜連任失敗，造成雙北雙輸的慘況。

吳成典表示，不公不義生不如死，所以要打倒不公不義活的才有意義，新黨雖小，但願擔負起更大的責任與使命，因此眼看國民黨扮演在野黨的角色不爭氣，新黨規劃在年底自推台北市與新北市長候選人，讓真正有能力敢戰的人帶領人民對抗不公不義的民進黨政權。

龐建國好友、台灣競爭力論壇執行長謝明輝也說，他與龐建國都是是新黨的黃埔一期，龐建國兢兢業業，認真工作，不曾懈怠，是一位了不起的學者，如今龐建國以身死諫，希望這一跳能喚醒國民黨與藍軍，改變台灣的不公不義。

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