路邊擺攤賣小吃，工作辛苦又油煙多讓許多年輕人卻步，一名正妹今天凌晨在臉書分享工作照片，表示自己是擺攤賣烤小卷的，只見她圍裙底下只穿一件黑色背心，藏不住的超兇側乳若隱若現，認真考小卷的模樣，讓網友大喊「想吃烤小卷了」、「老闆娘好正，用薪台幣買爆」。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，「蓋個各種職業工作照，我是做擺攤賣烤小卷的」，接著PO出烤小卷工作照，照片中的原PO盤起頭髮，光側臉就看得出長得很正，皮膚白晳，圍裙側面若隱若現露出超兇側乳，加上纖細的腰身，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

對此，網友紛紛留言：「小卷在哪，我怎麼看不到？」、「明天轉職當小卷」、「想買小卷了」、「我是專門買小卷的」、「我不信，在哪裡賣」、「小卷買起來，揪團」、「這個我愛，老闆小辣」，「看來攤位人潮擠爆了」。還有人問「缺學徒嗎？」、「小卷我很會烤，真的！我沒有騙你」。

超多人好奇，原PO到底在哪擺攤，想去朝聖，有在地網友從照片認出這擺攤地點在高雄漢神巨蛋，也有人說會在旗津擺攤，更有人透露老闆娘以前是在賣西瓜汁，還賣過燒酒螺。