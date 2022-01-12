媽媽們繞行行政院表達修法禁紙菸的訴求。（陳鴻偉攝）

社福團體呼籲蘇貞昌不要跳票。（陳鴻偉攝）

社福婦幼團體提倡「無煙世代」，希望政府全面禁售紙菸，認為行政院長蘇貞昌去年說要送修《菸害防制法》，迄今仍無動作，12日又有10餘位媽媽前往政院陳情，她們帶著像徵「別跳票」的巨型支票，再度前往行政院陳情，訴求「速修菸防法 籲禁售紙菸」，有媽媽不滿表示，立法院本會期月底就要結束，《菸防法》已15年沒有修訂過，請蘇院長不要跳票，儘快將菸防法送進立法院審查。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍指出，孩子的健康無價，如何使吸菸不影響他人、保護青少年遠離菸害，都是父母最關心的話題；這些媽媽帶著小孩從去年底到跨年後走上街頭，就是堅定表達兩項訴求：「禁售紙菸、守護孩子」、「速修菸防法、蘇揆勿跳票」！

去年12月30日，媽媽們就曾到行政院，遞給蘇院長陳情信，內容強調2021年10月，院長允諾要在年底把新版菸害防制法送到立法院，民調也顯示有86％民眾，認同台灣需要與時俱進的菸防法，從源頭保護不吸菸者，這個民生法案在行政院躺好久了，算算已經是第15年。

6個社福婦幼團體日前也出面聲援這些媽媽，強調紐西蘭政府宣布從2027年開始，凡14歲或以下的人將終身禁止購買紙菸，台灣可以像紐西蘭一樣打造「無煙世代」。

為堅定表達訴求，10餘位媽媽們12日再度拿著巨幅支票，前往行政院繞行陳情，支票抬頭為「速修菸防法 籲禁售紙菸」、金額為「全民健康無價」、發票人為「行政院長蘇貞昌」，提醒院長蘇貞昌在支票簽名，儘快將《菸害防制法》送進立法院，為國人守護健康，不要再跳票了。

理事長何若萍表示，立法院決定自本月5日至28日，加開為期3周的臨時會，蘇院長是否還記得要在立法院本會期將菸防法送審的承諾？是否聽到媽媽們為家人和孩子健康請命的聲音？國人的健康不能等，要求儘速修法、禁售紙菸，不然她們會繼續在政院陳情。

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