每年到了歲末年初,各大網站都會出招列出世界百大最美、最帥等排行榜,雖然結果僅供參考,但可見這些明星在過去一年的人氣,繼「TC Candler」推出後,海外網站「King Choice」最近也票選出「2021全球百大最美女人」(The 100 Most Beautiful Women in the World 2021),第1名是BLACKPINK成員Jisoo,第2名則是在「TC Candler」獲得第7名的Twice成員子瑜,第3名是BLACKPINK泰籍成員Lisa。

「King Choice」最近舉辦世界百大最美女人票選,投票已於今年1月10日截止,結果前10名中有8位都是韓國藝人,「妙麗」艾瑪華森以第10名之姿進陪末座,從第9名起分別是22歲女演員金裕貞,先前她以《雲畫的月光》走紅,去年底則推出《紅天機》人氣攀升;第8名則是34歲女演員韓孝周,去年她與朴炯植合拍懸疑劇《Happiness》;第7名是《鬼怪》走紅的金高銀,近年她以《柔美的細胞小將》,掀起不少討論。

金高銀(左起)、韓孝周、金裕貞、艾瑪華森分別獲得「King Choice全球百大最美女人」中第7到10名。(圖/翻攝自ggonekim IG;達志影像)

Twice的日籍成員Sana在「King Choice全球百大最美女人」獲得第6名;近年聲勢扶搖直上的大陸女神迪麗熱巴以不科學的天仙顏值獲得第5名,去年她演出《長歌行》獲得不少討論;第4名則是以和金秀賢合拍《雖然是精神病但沒關係》爆紅的徐睿知,但去年她捲入校園霸凌、工作態度、大學學歷爭議,而公司Goldmedalist一路力挺到底,去年底更宣布與徐睿知續約,並幫她接下新劇《夏娃的醜聞》,今年將重返螢光幕。

徐睿知(左起)、迪麗熱巴、Sana分別獲得「King Choice全球百大最美女人」中第4到6名。(圖/達志影像)

而在「King Choice」世界百大最美女人票選中,第3名是最近在大陸人氣超旺,不受限韓令影響的BLACKPINK泰籍成員Lisa,Twice成員子瑜從今年「TC Candler 百大美女榜」的第7名到在「King Choice」中變成第2名,冠軍是BLACKPINK成員Jisoo。童顏女神宋慧喬、凍顏美女全智賢則榜上無名,大陸女星Angelababy列第34名,劉亦菲第49名,吳謹言第66名,可見其競爭之激烈。