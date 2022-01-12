第一太平戴維斯今（12）日表示，近年桃園已躍居為建商購地的熱門區域之一，第一太平戴維斯將於3月公開標售高鐵桃園站前住宅區土地，面積約635.02坪，標售底價11.36億元。

第一太平戴維斯受託辦理桃園青埔高鐵特區住宅區土地公開標售，標的位於高鐵桃園站前，距離高鐵桃園站500公尺，坐落於青埔路二段與青園路的三角窗位置，基地面積635.02坪，建蔽率與容積率為50％與200％，開標日為3月17日。

全台土地交易熱絡，建商獵地態勢強勁，根據第一太平戴維斯統計，2021年大型土地交易金額達2642億元，比去年同期增加6％。其中，桃園也最熱門區域之一。

高鐵桃園青埔特區挾著軌道建設利多，為桃園住宅推案一級戰區，更是桃園市住宅推案量最多的區域，多家建商積極購地，包括亞昕、宏普、皇普、新潤等上市櫃建商，都在近年購入土地。

負責標售的第一太平戴維斯資深協理陳逸鴻表示，高鐵桃園青埔特區接下來將迎接新一波快速成長期，繼華泰名品城、桃園國泰置地、Xpark水族館等大型商業開發案開幕，青埔地區已成為北台灣重要的休閒景點；去年中推出的鐵道局三大旗艦開發計畫之一，高鐵桃園站前地上權案招商案亦進入最終招商階段，預計民間將投入200億元資金進行開發，可打造近10萬坪的複合型開發案，高鐵站區將成為桃園市的新都心。

本次釋出的住宅區土地即位於高鐵局招商案的第一排街廓，距離高鐵桃園站僅500公尺，斜對面的青埔國小更是桃園地區熱門的雙語額滿國小，交通、學區與生活機能三項優勢，利於塑造未來住宅推案特色。