陪林靜儀謝票摔下車 陳柏惟右肩韌帶撕裂傷 12:512022/01/12 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前立委陳柏惟11日下午陪同補選獲勝的林靜儀車隊在霧峰掃街時不慎摔下車。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陪林靜儀謝票摔下車 陳柏惟右肩韌帶撕裂傷 訂閱影音： 中時新聞網 基進黨前立委陳柏惟11日下午陪同中二選區立委林靜儀在霧峰掃街拜票，不慎從吉普車上摔下，幸經送中山醫學大學附設醫院就醫，並無大礙。林靜儀12日也公布陳柏惟最新傷勢，右肩韌撕裂傷，因跌倒的時候有頭部著地，需要再住院觀察一段時間。 林靜儀指出，陳柏惟目前有說有笑、其他部分都很好，請大家不用太擔心，她也強調中山附醫的醫師和醫療團隊都會給最好的醫療照顧，讓他好好休息。 陳柏惟陪林靜儀謝票摔下車 仰倒跌地畫面曝光 前立委龐建國墜相驗出爐 士檢：高處墜落多重性外傷 周春米宣布參選屏東縣長 莊瑞雄暗批勾結地方派系 #林靜儀 #陳柏惟 #撕裂傷 #右肩 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨提下架雲林張家 林靜儀：對家族政治的重新檢討 11:212022/01/11 政治 林靜儀烏日霧峰謝票 選舉期間土地公神像牌、無事牌不離身 10:292022/01/11 政治 落選後臉書首發文 顏寬恒深夜提醒蔡英文1件事 08:382022/01/11 政治 前藍委龐建國墜樓亡 王淺秋哀痛吐心聲 07:542022/01/12 政治 周春米表態爭取屏東縣長初選 莊瑞雄：別跟魔鬼共舞 12:192022/01/11 政治 中二補選、罷昶國民黨雙輸 名醫不悲觀：還好還有這3大咖 14:242022/01/11 政治 張麗善冷回 別忘雲林還有蘇家 04:102022/01/12 政治要聞 前國民黨立委龐建國驚傳內湖住家墜樓 當場死亡 11:442022/01/11 社會 綠委建議 瓦解並吸納地方派系 04:102022/01/11 焦點要聞 林靜儀：選民期待改變 柯文哲：尊重選舉結果 04:102022/01/11 焦點要聞 民進黨台中市長熱門人選？林靜儀：由黨主席抉擇 12:162022/01/11 政治 政治熱門新聞 王又正突「宣布改名」2.3萬人看傻：這3字夠霸氣 - 政治 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 - 政治 影／自爆曾站吉普車拜票10幾次 郭正亮曝陳柏惟摔下車原因 - 政治 前立委龐建國墜樓留12字遺言 施正鋒吐心聲 - 政治 國民黨三次連敗 沈富雄一番話藏2024大選玄機 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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