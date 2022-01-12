陪林靜儀謝票摔下車 陳柏惟右肩韌帶撕裂傷

基進黨前立委陳柏惟11日下午陪同中二選區立委林靜儀在霧峰掃街拜票，不慎從吉普車上摔下，幸經送中山醫學大學附設醫院就醫，並無大礙。林靜儀12日也公布陳柏惟最新傷勢，右肩韌撕裂傷，因跌倒的時候有頭部著地，需要再住院觀察一段時間。

林靜儀指出，陳柏惟目前有說有笑、其他部分都很好，請大家不用太擔心，她也強調中山附醫的醫師和醫療團隊都會給最好的醫療照顧，讓他好好休息。