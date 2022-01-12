新生代演員張軒睿近年在熱門台劇《用九柑仔店》、《華燈初上》中，因帥氣外型與精湛演技而備受肯定，在《華燈》中飾演的何予恩，更因為到位的演技被觀眾票選為「最討厭角色」。不過真實的張軒睿其實是個大孝子，大學期間為了救罹癌的父親一命，捐出45%肝臟，雖然父親因此康復，但他也因而留下許多後遺症。

張軒睿可說是天才型演員，2015年才在電視劇《不得不愛》中出道，2018年就以電視劇《我的男孩》獲得金鐘影帝提名。在剛決定進入演藝圈時，張軒睿的父親就被檢查出肝腫瘤，貼心的爸爸為了讓張軒睿能夠專心工作，要求姊姊不能告訴他，沒想到腫瘤不斷擴散，最後必須把整個肝臟切除，進行肝臟移植才能存活，否則當時醫師預估只剩三個月壽命。

兒時的張軒睿（右）與父親（左），一家人感情非常好。（圖／中時資料照）

然而家族當中姊姊身材瘦弱、肝臟太小，而媽媽年紀大了又有脂肪肝，兩人都不適合作為捐贈者，張軒睿就成了最適合的人選，但他透露最初父親其實是不贊成的，「他希望先讓媽媽或姊姊比對是否符合條件，他不希望我做演員這份工作，身體卻是不好的。」就連社工都要張軒睿想清楚，並為他分析可能後遺症，其中最差的狀況就是「醒不過來」，不過張軒睿絲毫沒有猶豫就決定捐肝救父，「當時沒有想到應不應該做這件事，而是我必須要去做！」他表示從小到大父親辛苦扛起家計，甚至一天做兩份工，而當時的他卻無法為爸爸分擔什麼，因此他很慶幸自己持續運動、不熬夜，才有「100分的肝臟」能夠給爸爸。

毫不猶豫捐肝的張軒睿在開刀前一晚，他才開始感到害怕，因為如果手術失敗，不只父親再也醒不過來，自己也有可能醒不來，趕緊用Line傳了訊息告訴爸爸「我愛你」，「不講的話，怕以後沒機會了，一定會很後悔」。幸好手術過程順利，兩人都平安，不過開刀除了讓張軒睿少了45%的肝臟外，就連膽也一併切除，讓他元氣大傷，瞬間爆瘦，喝了一個月的魚湯。

手術後的張軒睿提前過起養生的生活，每天12前就寢。（圖／中時資料照）

本應休養半年以上，但張軒睿為了當時的新戲《不得不愛》，只休養一個月就硬是飛到大陸拍戲，開工第一天就熬夜讓身體虛弱的他吃不消，累到「整個人都在飄」。雖然年輕的他復原很快，肝臟已經長回來，但仍有後遺症，讓他比同年齡的人更容易覺得累，稍微一熬夜就會看起來非常疲倦，也因此他的生活過得非常養生，沒拍戲時，他固定在晚上12點前就寢，睡足8小時，飲食上不油不辣不太鹹。雖然不能像其他同齡人一樣享樂，但他說「即便重來再10次，我也會做同樣的決定！」並表示，當時若不這麼做，爸爸可能就沒辦法活到現在。