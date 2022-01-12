劉嘉玲和影帝梁朝偉結婚多年，擅於投資的夫妻倆在香港至少有10間豪宅，不過如今傳出將以1.8億人民幣售出位於世茂濱江花園的豪宅，據悉近千坪的空間不僅有空中花園，甚至還有泳池，奢華程度令人瞠目結舌。

劉嘉玲與梁朝偉夫妻倆擅於投資，在香港至少有10間豪宅，總市值約9億人民幣（約39億新台幣），不過傳出她近來有意以1.8億人民幣（約7.8億新台幣）拋售位於上海的世茂濱江花園豪宅，據悉不僅有5房4大廳，3層樓的近千坪建築，還包括泳池及空中花園，加上豪宅位於頂樓，可以一覽鄰近黃埔江景色，可以說是擁有絕佳景觀。

劉嘉玲近千坪豪宅有空中泳池。（香港01）

劉嘉玲1995年購入位於中半山的梅苑（May Tower），市值換算台幣約3.48億，是專門招呼朋友用的「私人場所」，過去就曾多次曝光內部照片，裡頭裝潢走復古華麗風，不僅有壁爐、水晶吊燈，還有暗紅色印花祥雲梳化，結合東西方風格，屋內更擺設不少收藏品，增添藝術氣息，據悉豪宅中設計幾乎都是由已故「上海灘」創辦人鄧永鏘及著名美指張叔平負責。

劉嘉玲與男星梁朝偉婚後雖沒生下子女，但十分喜歡小孩的劉嘉玲，將大陸男星胡軍兒子「康康」認為乾兒子，康康也依儀式下跪獻茶並喊「乾娘」，劉嘉玲不僅送上價值30萬純金打造的茶具，還直接將名下200坪的別墅豪宅過戶給康康當作認親禮，大方程度引起網友熱烈討論。