司法院、法務部共同建置「科技設備監控中心」，運用腳環、手環、監控手機以及電子圍籬等高科技裝置，防止被告騷擾證人或潛逃出境，最新研發的監控手機則有人臉辨識功能，可以用來實施定期報到，減少派出所浪費警力又可24小時監控。

司法院祕書長林輝煌表示，法官、檢察官可依個案逃亡風險及實際情況，選擇腳環、手環、監控手機或居家讀取器，其中較為特殊的監控手機，除可作為定期報到的工具，電子圍籬可劃定「禁止離開」、「禁止進入」區域，被設定不能出境的被告，一但接近機場、海邊系統即自動告警。

科技設備監控中心12日落成啟用，透過我國自主研發的個案手機、電子腳環、電子手環及居家讀取器，可有效掌握被告行蹤。（范揚光攝）

法務部部長蔡清祥指出，科技設備監控，使得社會安全網更加完整，過去已要求性侵害加害人付保護管束配戴電子監控設備，現結合受羈押替代處分被告監控工作，將有效落實防逃機制，避免再犯。自2006年迄今，配戴監控設備的性侵加害人共1500多人，僅13人破壞設備，且都很快緝獲，顯示電子監控設備確實可發揮效能。

在揭牌儀式會場旁，投影機展示我國自主研發的電子腳環（左起）、電子手環及居家讀取器。（范揚光攝）

高檢署檢察長邢泰釗說，期待藉由監控中心的運作，逐步推展相關技術至被害人保護等各項領域，以達科技辦案及精準執法的目標，兼顧社會公義與人權保障。