立法院內政委員今天考察彰化升格整備情形。（吳敏菁攝）

立法院內政委員今天考察彰化升格整備情形。（吳敏菁攝）

立法院內政委員今天考察彰化升格整備情形，縣長王惠美再次表示，彰化4席立委、54議員全都支持，人口等各方面都最沒爭議，彰化沒比別人卡細漢，希望中央多看看彰化；內政部次長陳宗彥表示，初步已進行計畫書審議，很難說時間表，有長達兩年，也有一年，依照時程來進行。

立院內政委員會召委林為洲12日率團抵彰化考察，上午走訪八卦山大佛立委謝衣鳳、陳秀寶、黃秀芳等都出席，下午彰化縣議會新會館舉辦「彰化縣升格整備座談會」，林為洲強調，新竹合併升格還要修法，全國的國土規劃要有一致標準來處理，彰化不用修法，應該先行來考慮透過。樂意積極協助來推動，讓彰化升格一次性審議就能通過。

內政部次長陳宗彥表示，縣府已經將升格提案送內政部，依照地制法相關規定審查，目前初步有進行計畫書審閱，看完後有需要地方強化補強會和縣府通知，時間表還要依照後續委員會、相關調查程序依進度來進行，很難說時間表。

縣長王惠美表示，彰化人口數和群聚都符合地制法升格條件，人口數超過125萬人，人口群聚彰化縣每平方公里1169、高雄931人、台南850人，一府二鹿三艋舺四寶斗，彰化縣在歷史上的重要性看得見，從產業來看，企業隱形冠軍、上市櫃公司都是最多，海上風電更是第一，彰化鐵路高架化已進入實質開發階段，南、北彰彰軌道可行性評估今年也會出爐

，二林中科電動巴士進駐，彰化未來絕對已期待，希望彰化早日升格，迎接新的一年新氣象。

立委謝衣鳳表示，彰化不用修法就符合升格，曾問過國稅署，增加土地增值稅水20％不用再經統籌分配款分配，直接由地方政府使用，並可以提高舉債上限，縣民和縣府各局處府都已經準備好，要求立即審視彰化升格計畫，讓縣民得到更好福祉。