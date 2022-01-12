台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計在2000年3月通過環評，但因超過3年未動工因此要進行「環境現況差異分析」後才能動工，但首次環環現差審了13年，最後退回觀光局，2020年觀光局再進行第二次環現差，但今天已是環評專案小組第5次審查，最後決議建議環評大會「退回目的事業主管機關（交通部觀光局）」，觀光局官員說，如果此案再被退回觀光局會依「觀光遊樂業管理規則」要求在一年內變更興辦事業計畫，如果認定無法開發，計畫就失其效力。

開發單位表示，承諾規劃總房間數調降為一期250間、二期140間，一期開發預估計畫通過3年內施工、預計施工3至4年，一期營運2年後如果平均住宿率達65％，才考量二期開發；因應富山遺址，因此取消附屬會議中心規劃及減少餐飲住宿區面積，並增加11米遺址緩衝區範圍；也將持續與部落溝通，配合部落規劃參與說明會議。

當地加路蘭部落傳統領袖哈匿·扎丮也到環評初審小組發表意見，也聲明指出，部落在去年4月進行投票，以53比0通過「反對黃金海渡村」，政府與財團開發自始至終沒有尊重部落意志；地球公民基金會指出，雖然「環現差」沒有直接否決機制，但仍可比照環保署2018年結論，退回目的事業主管機關交通部觀光局。

觀光局官員指出，如果本案經環保署認定環現差不通過，退回目的主管機關後，開發單位應在1年內提出變更計畫，並且針對計畫構想、經營能力、財務計畫等檢視，如果認定無法再開發，觀光局駁回後則事業計畫就消滅、無法再開發。

「允許開發後，兩處遺址恐怕遭破壞」，環評委員、中研院副研究員郭素秋表示，富山遺址是富山文化的命名遺址為其命名遺址，就如同圓山遺址之於圓山文化、十三行遺址之於十三行文化，會用來做為命名遺址代表有其重要性、不可取代性，而富出二遺址也十分重要，一個小小的基地就涉及2處重要遺址，如果之後接電接水恐怕難以完整保護這2處遺址，建議應退回此開發案或更換地點。

環評專案小組最後認為「富山遺址及富山第二遺址」、「陸域生態」及「海域生態」等課題，專案小組判定開發單位仍未能就本案開發及可能影響區域「考古遺址」及「生態」現況調查與因應釐清，建議環評大會退回目的事業主管機關。