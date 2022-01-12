民進黨市議員張家銨抨擊說，市府始終說不清楚，讓市民無法信服。（陳世宗攝）

中二選區補選雖已落幕！台灣大道捷運藍線設站爭議仍餘波盪漾，綠營猛批捷運藍線設正英站有圖利顏家之嫌？台中市政府新聞局長黃國瑋今天舉行記者會強調，正英站攸關3個里兩萬多人的權益，坪頂站是二者兼備，事實就是事實、抹黑也不會改變！民進黨市議會黨團抨擊說，市府始終說不清楚。

交通局長葉昭甫說，依照「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，捷運建設推動程序是由地方辦理可行性研究送中央核定後，再據以推動後續的綜合規畫。正英路設站評估，市府舉辦過3場公聽會，不分藍綠各黨議員及該區里長和民眾意見多數表達希望能於正英路設站。

葉昭甫指出，有關遊園南北路是否設站？交通局聽取多方建議後重新檢討國際街地下捷運站（B9），研議將B9位置向西微調方案，增設遊園南北路的出入口，服務範圍可涵蓋國際街及遊園南北路民眾需求；配合去年台中市國土計畫新訂都市計畫案，檢討該都市計畫內道路規畫與捷運場站連結，讓該站可發揮效益更彰顯。

葉昭甫說，所需經費檢討需將物價基準年從2015年調整至2020年及參考現行實際營建材料成本、近年核定的捷運計畫，核實檢討建設經費，並將可行性研究時未納入125億元用地費納入總經費，使捷運藍線綜合規畫經費由可行性研究981億元調整為1309億元。

葉昭甫強調，目前捷運藍線已完成綜合規畫，並已依計畫時程提送中央單位審查，後續將持續配合中央審查流程，積極辦理，早日提供台中市第二條捷運路線服務。

民進黨市議員張家銨抨擊說，包括沙鹿站原規畫和台鐵共站轉乘，步行月換月台就可轉乘，現在把捷運站移到450公尺顏家土地旁，還要出站再進站450公尺的距離，這是什麼樣的規畫？市府始終說不清楚，讓市民無法信服。