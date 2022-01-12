台南郵局接連查獲夾帶豬肉香腸的泰國包裹，驗出非洲豬瘟陽性病毒，農委會主委陳吉仲今天上午視察台南郵件處理中心說，泰國昨天終於跟世界動物衛生組織OIE通報疫區，而從郵包發現違規豬肉製品件數，去年比前年成長50％，已影響非洲豬瘟防守。他說，除已加強對移工、新住民宣導，行政院長蘇貞昌也要求農委會等相關部會研擬修法，提出強而有力的嚇阻效果。

農委會主委陳吉仲（右三）今天視察台南郵件處理中心。（曹婷婷攝）

台南郵局從去年12月15日、12月27日到今年1月3日連續查獲有3件從泰國寄到台灣的包裹，夾帶豬肉製品有非洲豬瘟陽性病毒，陳吉仲今天南下視察台南郵件處理中心的郵包檢疫作業，防疫檢驗局也派出防疫犬示範，一發現可疑郵包後如何拆檢。

台南郵件中心近期抽檢6件，就高達3件驗出陽性，高達5成，陳吉仲說，近來抽檢國外郵包，以泰國陽性比率最高，前年24件，去年增至32件。但目前針對郵包、快遞查獲違規豬肉製品入境，目前只能罰國外寄件人，但除非寄件人入境，否則也罰不到。

陳吉仲說，最近連續驗出病毒後，當時一驗出來，也有通報泰國，但泰國一直不承認，昨天才正式通報為非洲豬瘟疫區，台灣2019年就將泰國列為非洲豬瘟高風險地區，他說，泰國郵包違規件數一直最高，今天南下也是感謝相關人員防守，抽驗郵包，及時攔阻。

他說，這些被驗出病毒的都是醃製香腸，沒有煮熟，病毒活動力100％，只要外籍移工沒吃完，丟到廚餘桶，廚餘未經蒸煮，任何一頭豬吃下去，努力3年多的防疫就破功了。

目前針對郵包快遞阻絕違規豬肉製品入境，因無法追查寄件人，處罰對象暫時鎖定在收件人身上。

陳吉仲強調，目前針對高風險國家均採一一查驗，把高風險國家可能違規豬肉製品，從邊境阻絕，現為優先檢驗中港澳、泰國、越南郵包，其他20多個高風險國家也會查驗，透過風險分級，邊境攔截。

他也呼籲，入境旅客如從疫區攜帶豬肉製品，第一次查獲罰20萬元，第二次罰100萬元。由於郵包、快遞從國外寄來台灣的豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒仍難以裁罰，陳吉仲說，蘇貞昌已要求農委會、財政部研擬針對郵包違規，將盡速研擬有效的嚇阻方式，確定後就會公布。