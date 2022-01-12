現今不只有物價高，就連房價也跟飆漲，但卻無奈薪水總是追不上消費水準飆漲的速度，讓許多人不禁哭喊著「要喝西北風了」，甚至有人怎麼樣都湊不到房子的頭期款；一名網友苦惱的發文詢問大家，表示自己一直存不到買房的頭期款，但老婆卻一直吵著要去買房，雖然已經明確的向老婆表示湊不出錢，但她竟然直接提出賣掉原PO爸媽房子的要求，也令原PO相當傻眼。

原PO表示自己不論怎麼賺怎麼存，都湊不到頭期款。（示意圖/取自達志影像）

這名人夫在臉書爆料公社中的《匿名公社》發文提到，在決定和老婆結婚時，對方就已經清楚自己沒有錢，也是因此兩人說好，結婚後要先在家中住幾年，等到存到頭期款後就買房搬出去住，但因為現在房價過高，不禁讓原PO表示，「自己不論怎麼賺怎麼存，都湊不到頭期款」；直到最近原PO老婆去看住家附近的建案，在回家後便和他吵著要買房，甚至還表示「如果真的湊不到頭期款，就把你家賣了」，要讓公婆犧牲原住處去外面租房，此話也讓原PO認為老婆實在是太自私，崩潰說道「為什麼要為了你要的生活犧牲我爸媽的房子？」

而原PO也同時表示，自己知道老婆平時要帶小孩，還要幫忙照顧爸媽，在生活上的確是很辛苦，也因為自己是獨子的緣故，許多時候都會讓老婆受苦，但同時自己也很為難，如果選擇老婆會被罵不孝，選擇爸媽則會被罵是不負責任的老公，表示自己已經盡力了。

買房子這種大事，建議家人或是夫妻間還是要有個共識比較好。（示意圖／取自shutterstock）

貼文發出後，許多網友紛紛替原PO打抱不平，「問你太太要出多少，沒有出到一半就請他安靜」、「這老婆只為自己想，沒為你想，沒錢還想買房，壓力是你在擔的」、「父母住的房子是父母的，跟子女沒關係，不要動父母的歪腦筋」、「賣房買新房，公婆去租房，腦袋裝？」；但也有網友認為「你老婆應該只是不想跟長輩同住吧？那就先在外面租吧」、「先了解是想搬出去住，還是真的要買房置產，買房買預售會輕鬆很多」、「婆媳關係不好？那就先租屋搬出去吧！有多少能力做多少事，買不起房就先租屋。」

買房子除了滿足自住的需求之外，同時也能在未來留給自己的孩子，替自己找到個溫暖的避風港；但如果負擔不起購買房子的錢，或是要另外販售其他房地產來做貼補，似乎也是件得不償失的事，對於這種大事，建議家人或是夫妻間還是要有個共識比較好喔！