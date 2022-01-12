台中市政府警察局第四分局因應春節將至，日前舉辦111年重要節日工作安全維護金融機構防搶演練；警方當場逮捕現行犯，讓歹徒插翅難飛。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局因應春節將至，日前舉辦111年重要節日工作安全維護金融機構防搶演練；警方當場逮捕現行犯，讓歹徒插翅難飛。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局因應春節將至，金融機構現金交易頻繁，極易引起歹徒覬覦，為提升國內金融機構員工臨場應變技巧及宣導防搶觀念，於日前到台灣銀行黎明分行，舉辦111年重要節日工作安全維護金融機構防搶演練；警方當場逮捕現行犯，讓歹徒插翅難飛。

警方指出，為使民眾更深植防搶觀念，演練情境由民眾提領鉅款做為腳本，並以「警逮捕新器 賊『叉』翅難飛」為題材，辦理今年度金融機構防搶演練。警方於接獲報案後，通報線上巡邏員警到達案發現場，迅速展開圍捕行動，當場逮捕現行犯。

警方表示，其中1名歹徒與警方對峙並極力反抗，遭警方動用「防暴鋼叉」制伏就逮，現場演練逼真驚險，讓現場路過民眾忍不住駐足「觀戰」，更是讚賞警察用心良苦，大大提升宣導效果，同時也宣示警方優勢的打擊犯罪能量。

第四分局長許明耀指出，因春節期間常有民眾會至金融機構提領大筆現金，容易遭有心人士覬覦，舉辦防搶演練可提升銀行行員應變作為、強化員警攔截圍捕能力、加強民眾自我防護觀念，另外也呼籲民眾需要提領大筆現金時，可向警方申請協助護鈔，以保護自己生命財產安全，安心過好年。