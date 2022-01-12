世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)暫時獲得入境澳洲資格，但聽證會後就立刻面臨2大指控，包括入境申報不實、新冠檢測結果有誤，而他今天在個人IG發文澄清了一切，不過對這篇長文澳洲媒體仍不買單，尤其是在入境申報不實方面的解釋，認為他把責任推給經紀人。
喬柯維奇在IG公開了12月下旬的行程，表示自己在12月17日參加完公開活動才知道確診，不過18日仍在知情狀況下參與媒體訪問，認為在行程安排有疏失。對此《澳聯社》記者斯威尼(Karen Sweeney)在推特表示看法，認為他不該在知道確診時還受訪、與他人拍照。
喬柯維奇也提到「入境申報不實」問題，之前他被指控1月初有去西班牙，卻申報無旅遊史。他表示這是人為疏失造成：「這是我的團隊代表我來提交的，經紀人誠摯為此行政錯誤(勾選錯誤框框)道歉，這是人為失誤，當然不是有意的。」
對此斯威尼更是難以接受，直言喬柯維奇想迴避責任，將入境申報問題推給代他填表的經紀人，可是追根究柢，表格上簽名的人還是他。而今天也有澳洲新聞主播在節目私下怒罵喬柯維奇，認為他是個說謊的混蛋，想必部分澳洲媒體都不太能接受他成功獲得簽證。
目前澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)仍有權再次取消喬柯維奇簽證，不過根據《世紀報》記者薩卡爾(Paul Sakkal)的消息指出，由於喬柯維奇律師團提交了進一步的法律意見書，霍克恐怕不會在今日就做出最後決定，所以此事件還暫時無法落幕。
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