世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)暫時獲得入境澳洲資格，但聽證會後就立刻面臨2大指控，包括入境申報不實、新冠檢測結果有誤，而他今天在個人IG發文澄清了一切，不過對這篇長文澳洲媒體仍不買單，尤其是在入境申報不實方面的解釋，認為他把責任推給經紀人。

Also he's distancing himself from the Australian Travel Declaration, saying he authoried his agents to complete the form for him.



At the end of the day though, it's his name on the form. — Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 12, 2022

喬柯維奇在IG公開了12月下旬的行程，表示自己在12月17日參加完公開活動才知道確診，不過18日仍在知情狀況下參與媒體訪問，認為在行程安排有疏失。對此《澳聯社》記者斯威尼(Karen Sweeney)在推特表示看法，認為他不該在知道確診時還受訪、與他人拍照。

喬柯維奇也提到「入境申報不實」問題，之前他被指控1月初有去西班牙，卻申報無旅遊史。他表示這是人為疏失造成：「這是我的團隊代表我來提交的，經紀人誠摯為此行政錯誤(勾選錯誤框框)道歉，這是人為失誤，當然不是有意的。」

對此斯威尼更是難以接受，直言喬柯維奇想迴避責任，將入境申報問題推給代他填表的經紀人，可是追根究柢，表格上簽名的人還是他。而今天也有澳洲新聞主播在節目私下怒罵喬柯維奇，認為他是個說謊的混蛋，想必部分澳洲媒體都不太能接受他成功獲得簽證。

A critical element of the #Djokovic drama. On arrival to Australia he says he had not travelled 14 days prior - video shows he had been to Belgrade + Spain. Full details tonight @7NewsSydney @7NewsAustralia pic.twitter.com/K69aj7ByQB — Liam Tapper (@liamtapper) January 11, 2022

目前澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)仍有權再次取消喬柯維奇簽證，不過根據《世紀報》記者薩卡爾(Paul Sakkal)的消息指出，由於喬柯維奇律師團提交了進一步的法律意見書，霍克恐怕不會在今日就做出最後決定，所以此事件還暫時無法落幕。