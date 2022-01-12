河南省許昌市警方今日通報稱，經公安機關調查，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司區域負責人張某東違反傳染病防治法規定，實施引起新冠肺炎病毒傳播或者有傳播嚴重危險的行為。禹州市公安局於本周一，對張某東以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。目前該案正在進一步辦理中。

對此，金域醫學方面相關人士回覆稱，「正在了解情況，比較複雜」。鄭州金域臨床檢驗中心有限公司負責人表示：「不太清楚，正在處理中」。