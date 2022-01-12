涉嫌引起病毒傳播 河南鄭州臨床檢驗中心負責人遭刑事調查 13:142022/01/12 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉嫌引起病毒傳播 河南鄭州金域臨床檢驗中心負責人被刑事調查。(示意圖／新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 河南省許昌市警方今日通報稱，經公安機關調查，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司區域負責人張某東違反傳染病防治法規定，實施引起新冠肺炎病毒傳播或者有傳播嚴重危險的行為。禹州市公安局於本周一，對張某東以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。目前該案正在進一步辦理中。 對此，金域醫學方面相關人士回覆稱，「正在了解情況，比較複雜」。鄭州金域臨床檢驗中心有限公司負責人表示：「不太清楚，正在處理中」。 遏止酒駕累犯 橋檢：不准易科罰金、直接送監執行 河南單日破百確診 鄭州禹州安陽三地雙毒株防疫形勢嚴峻 # 新冠肺炎 #大陸 #金域 #臨床 #檢驗中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威剛科技與新竹臺大分院 攜手提升醫療環境安全 09:492022/01/12 財經 防春節疫情惡化 杭州連發七天現金券留人 12:122022/01/12 財經 近2年來首度視察飛彈試射 金正恩籲強化軍武 10:062022/01/12 國際 《金融》國銀申設分行家數 連4年下滑 08:012022/01/12 財經 我加碼10億美元融資基金 促進與立陶宛產業合作 04:102022/01/12 產業特刊 《基金》健康經濟5年爆發期 3類潛力最大 10:342022/01/12 財經 《半導體》威剛自主移動機器人 加入新竹臺大清潔團隊 12:162022/01/12 財經 Omicron蔓延大陸 形成雙傳播中心 04:102022/01/12 產業財經 高殖利率傳產股 資金強湧 04:102022/01/12 證券．權證 有賺就要保持 新光金2022經營目標大不同 12:252022/01/12 財經 河南疫情 憂衝擊蘋鏈 04:102022/01/12 財經要聞 兩岸熱門新聞 立陶宛副外長：以為操弄反華議題沒影響 事實證明錯了 - 兩岸 立陶宛在野黨：外長應辭職下台 與歐盟合作為台灣代表處更名 - 兩岸 大陸GDP超兆元城市增至24座 4兆城市誕生 - 兩岸 大陸國家移民管理局：查獲偷渡人員4.7萬多人是去年3.4倍 - 兩岸 龐建國墜樓身亡 國台辦向家屬致唁電 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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