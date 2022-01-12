搶年禮商機，富帝國際食創（FOODINNOVA）攜手演藝圈廚藝著稱的藝人海裕芬推出全新「笑禮藏飽」限量禮盒，集合六款超涮嘴口味；包括全新三款「笑嚕嚕」口味還有「氣嚕嚕」人氣商品，標榜搶先一次通通吃得到。

嚕嚕姑滷「笑禮藏飽」限量禮盒，除了原先氣嚕嚕系列的伯爵茶香滷豆干「干什麼東西」、花椒香麻辣滷豬耳「豬椒你聽話」、家傳酒香滷雞翅「酒雞BUY啦」外，更集合全新「笑嚕嚕」系列中三款口味：秘製醬香滷雞腳「真是愛計較」、花椒香麻辣滷牛肚「肚你最帶種」、蔥蒜香杏鮑菇花生「杏我就大發」，超特別口味延續幽默共感的品名，讓消費者爽爆味蕾同時還能換上滿足微笑。

「笑禮藏飽」限量禮盒歡樂價1399元，即日起至2月10日，於富帝FOODINNOVA哪味官網消費滿1500元現享95折優惠，滿1688元還可加贈品牌限量保冷袋！除此之外，為關懷孩童及獨居長輩，凡購買嚕嚕姑滷任一品項加購海裕芬親手設計的「虎你大發財」紅包袋，每售出一組將捐出19元給相關公益團體，過節暖心做公益。

嚕嚕姑滷「笑禮藏飽」新年限量禮盒，全新登場的三款笑嚕嚕新口味，包括擁有超狂魅力的經典招牌「真是愛計較－秘製醬香滷雞腳」，嚴選台灣土雞大雞爪，厚實Q彈絕對吮指回味。「肚你最帶種－花椒香麻辣滷牛肚」麻辣椒香，Q彈牛肚，釋放帶勁爽感；「杏我就大發－蔥蒜香杏鮑菇花生」則是蒜香突出，大顆花生飽滿，杏鮑菇多汁，多層次口感，越吃越唰嘴。

嚕嚕姑滷除了在富帝FOODINNOVA哪味品牌電商，momo購物網、全家行動購、食尚玩家購物網、有好物電商、遠傳Friday購物、GOMAJI、萊爾富店長團購群組等通路也都買得到。