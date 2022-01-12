阿里巴巴達摩院發布《2022十大科技趨勢預測》報告，提出了2022年可能出現的十個對世界帶來重大影響的科技趨勢，當中涵蓋人工智慧、晶片、運算和通訊等領域，這亦是達摩院連續第四年對前沿科技趨勢的預測。

達摩院分析了近三年770萬篇公開論文、8.5萬項專利，涵蓋159個領域，發掘其中重點技術的最新發展及突破，同時訪問了近百名優秀科學家，並據此發表《2022十大科技趨勢預測》的詳細報告（下稱「報告」）。

達摩院院長張建鋒表示，一個世紀以來，數位科技的演進推動了人類的技術進步與產業發展，引領大眾從現實世界走向虛實融合的世界，協助愈來愈多的前沿技術從實驗室走向產業應用。而在邁向綠色及永續發展的過程中，在無紙化辦公、資料中心節能技術和工業生產能耗優化等方面，數位科技已經成為必不可少的力量，期望透過科技一起達至美好的未來。

報告指出，科學基礎將迎來變革，由傳統實驗科學和理論科學兩大基礎典範，進而發展至AI for Science典範。透過將人工智慧引入更底層的科學研究領域，以處理多維、多模態的大量數據，將有助科學家突破長久以來的研究瓶頸。

人工智慧的應用將愈來愈廣泛，有望對經濟以至民生帶來正面影響，例如風電、太陽能等綠色能源近年快速發展，但由於其波動性、隨機性，及部分企業或採取與電網調峰效果相反措施等，帶來了併網難、消耗及容納率低等問題。未來借助人工智慧的精準計算和協調能力，能為電網進行智慧調度，幫助綠色能源的大規模消耗與容納。

在醫療方面，達摩院預測人工智慧將引進到疾病預防和診療的各個環節，協助解決傳統醫療過於依賴醫生經驗，以致效果參差不齊等問題。人工智慧與精準醫療的深度融合，將應用於臨床醫學上的高精確度導航系統，透過運算以量化重大疾病的預測及防治工作。

晶片的研發領域亦將隨著其物理極限而發生重大改變，矽光子晶片將迅速冒起。它結合了光子和電子的優勢，突破摩爾定律的物理限制，並且能夠滿足人工智慧、雲計算所帶來的爆發性算力需求，預計於未來三年，矽光子晶片將被廣泛應用於大型資料中心的高速資訊傳輸。

此外，新型網路技術發展將推動雲計算走向雲、網、端融合的新運算體系，並實現雲、網、端的專業分工，雲作為大腦、網路作為連接、終端作為交互介面，三者的融合將促進高精度工業模擬、即時工業品質檢驗、虛實融合空間等新型應用加快實現。隨著雲、網、端多元長效的融合體驗，將不斷催生雲上新物種，預計未來兩年將有大量新型應用在融合的新計算體系中運行。