歲末寒冬為多釋出一些暖意，為台灣夏普100％投資的專責網路購物平台可購樂揪會員募集愛心年菜給弱勢族群圍爐，讓老憨兒過年不寂寞，天天有團聚感，除了拋磚引玉外，可購樂也承諾，將以募集總額為準，再捐出1％予慈善團體作為回饋。

春節到來，家家戶戶都在團聚的同時，在育成基金會照顧機構接受服務的老憨兒們多半無法與家人團聚，但他們跟你我一樣，也渴望過年的團爐氣氛並且吃到年節佳餚，著眼於此，2021年底才剛加入此計畫的可購樂決定登高一呼，沒想到一呼百諾，愛心爆棚的可購樂會員迄今已捐出近千份的愛心年菜，可以讓老憨兒們過一個有溫度的虎年。

可購樂公司總經理王孟芸總經理表示，此次可購樂平台上配合育成基金會的年菜募集計劃一直到2月7日，為了鼓勵大家歲末年節一起關懷弱勢團體，1月11日至2月7日可購樂將會以平台公益專區上售出的愛心年菜總額的1％捐出予慈善團體，讓善的循環透過平台的力量可以延續下去。

可購樂成立於2020年2月、正值Covid-19疫情開始時，伴隨而來的WFH（在家工作）、宅經濟等新常態的生活與你我息息相關，可購樂經過了二年的淬勵 ，逐漸站穩了腳步，有別於其他大型電商價格戰，可購樂專注於服務關係企業客戶以及股東，成為一個特有的關係電商型態，除主動選品提供CP值最高的產品予會員，也挾著日商夏普資源的優勢，在不能出國的時期推出了許多國人最愛旅遊地方日本的特色商品，也因為選品策略正確，讓可購樂在成立二年後即宣告獲利，讓可購樂在持續精進商品獨有性之餘，也有餘力做公益回饋社會。