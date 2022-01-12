儘管疫情升溫 但今年春節有9天連假，預期返鄉車潮將湧現。第一產險提醒民眾，別忘了檢視車險、旅遊險等保障是否足夠並投保疫苗險加強保障，該公司網路投保汽車任意險，給24小時免費道路救援服務。

第一產險表示，開車族若只投保汽車強制險出門是不足的，建議加保第三人責任險強化保障，保障自己也保障他人。透過該公司網路投專區購買汽車任意險，符合滿額且於保險有效期間享24小時「免費道路救援服務」，拖吊里程數最高可達100公里。

第一產險進一步指出，透過網站投保汽、機車保險於網路投保享優惠，網路投保汽車強制險可省330元，機車強制險一年期省145元，二年期省215元，實際優惠金額，皆依第一產險網站當時公告為準。

為了提升網路投保會員，第一產表示，即日起至111年3月31日於第一產險網站完成「會員註冊+首次投保」者，投保網站任一保險商品且金額不限，並於活動代碼鍵入TFS123，每位會員不但可獲$50元電子禮券(每月結束後10日內發送至會員資料內手機)外，第一產險再加碼做愛心，每位捐贈100元予第一社會福利基金會。另從即日起至6月30日止，第一產險網站會員成功推薦每二位親友註冊為第一產險網路投保專區會員，也可獲得電子禮券100元，同樣是每月結束後10日內發送至會員資料內手機。