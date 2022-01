與北大西洋公約組織(NATO)就緩解烏克蘭邊界危機展開會談前夕,俄羅斯今天在烏克蘭邊界進行實彈演習,會談前景堪憂。

美國昨天在瑞士日內瓦會談促俄國撤離邊境約10萬部隊之後,國防部表示,約3000名軍人已展開戰鬥訓練,包括在俄國西南部4個地區的模擬戰鬥。

這些演習顯示,克里姆林宮無意緩解已讓美國走上談判桌的軍事壓力。莫斯科在談判時,要求西方給予廣泛的安全保證。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示,昨天的會談以開放、實質且直接的方式召開,具有正面意義,但沒有理由樂觀。

培斯科夫說,俄羅斯想盡快得到結果,「沒有明確期限,沒人訂定期限,只有俄羅斯的立場,也就是我們不會滿足於無止境地拖延這個程序」。

培斯科夫表示,俄羅斯明天將在布魯塞爾和北約會談,13日則在維也納和歐洲安全暨合作組織(Organisation for Security and Cooperation in Europe)談判,這兩輪會談之後,局勢就會更加明朗。

美國國務次卿盧嵐(Victoria Nuland)告訴記者,「很失望聽到」克里姆林宮覺得沒理由對會談樂觀,華盛頓希望繼續「建設性地」交換意見。

盧嵐說,俄羅斯進行實彈演習與華盛頓想看到的局勢緩解,「明顯背道而馳」。

與此同時,美國與歐洲盟邦忙著協調立場。

美國希望透過外交阻止俄國入侵烏克蘭,白宮發言人莎琪(Jen Psaki)表示:「現在還無法判定俄國是否認真尋求外交途徑,但如果他們準備認真協商,我們也會。」

這名拜登的發言人堅稱:「北約與烏克蘭的關係單純是烏克蘭和30個北約盟國的事,並非其他國家可以決定。」

美國的歐洲盟邦卻不希望被排除在外。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天重申,要求法國和德國加入莫斯科與基輔間的新國際高峰會,來結束紛爭。

法國總統府表示,克里姆林宮同意法國、德國、俄羅斯、烏克蘭「在1月底前」舉行會談。(譯者:鄭詩韻/核稿:徐睿承)1110112