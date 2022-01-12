最近台灣本土疫情又延燒，不少民眾加速預約第三劑疫苗，降低感染及重症機率。36歲男星炎亞綸今（12日）前往接種第三劑BNT，竟然出現令他害羞的副作用，引起熱議。

炎亞綸12日在社群平台PO一張紅色愛心的底圖，在上方輸入文字：「早上打完BNT之後……沒想到傳聞是真的。」文末還貼了三張臉紅的表情貼圖，讓網友超好奇副作用是什麼，炎亞綸儘管沒明說，仍留下「不能穿棉褲？」、「不能休息，整個太有活力」、「這附圖會被抓走」以及對女網友說：「你沒這個煩惱」暗示似乎是男人才會有的特殊反應。

Get到意思的網友忍不住歪樓留言：「亞綸流量密碼」，炎亞綸開玩笑地回：「確定不是打碼？」另個網友恍然大悟地表示：「沒想到傳聞是真的，一直硬」炎亞綸回了一個邪惡小惡魔的表情圖案，還有網友用比喻的方式問：「下肢腫漲？」獲得炎亞綸打勾回應，網友們更確定到底在說哪個部位了。

部分男性除了打BNT會有「下肢腫脹」的副作用，AZ也有類似狀況，像是網紅鳳梨鼠薯曾PO小黃卡，疑惑地問：「我剛打完疫苗惹……為什麼立刻感到下面硬硬的……這樣是正常的嗎……？」還有一名60多歲男子接種AZ疫苗，異常勃起10小時，就算沖冷水也無法緩解，直到隔天早上起床後才恢復正常。

對此泌尿科醫師程威銘表示，這種情況在泌尿科稱做「ischemic priapism」（缺血性陰莖異常勃起），若持續勃起、沒有血流進入陰莖，陰莖會缺氧，4個小時後，陰莖組織就會開始壞死，未來陽痿的機會大增，甚至有可能要裝人工陰莖；程威銘提醒，如果發生陰莖異常勃起的現象，先不要太高興，趕快去急診室治療。

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