中州科技大學的烏干達學生遭指被迫超時工作，淪血汗奴工，全國教師工會總聯合會（簡稱全教總）呼籲教育部嚴格盤查，確保外籍生來台權益。

境外生來台淪為奴工問題已爆發多次，本次案例則是被騙來台的烏干達外籍生Collines控訴，中州科大原承諾課程會以英文授課，學校也會給予獎學金，並媒合學生就近到與課程相符的公司實習，讓學生賺取生活費，但到台灣後，仍以中文上課，獎學金承諾也跳票，還被派往和所學無關的異地工廠，淪為學工。

烏干達學生稱，與同學們被安排到車床工廠、腳踏車零件工廠、隱形眼鏡製造工廠等各種勞力密集的工廠工作，且嚴重超出法律規範的外籍生工讀時數。

全教總理事長侯俊良表示，惡質私校透過仲介在境外招生，外國學生受美輪美奐的招生文宣吸引下來台就學，沒想到，學生入學後，學校一手向外國學生收取高額學雜費，一手又向教育部申請補助，卻並未能提供如質如實的學習環境。

侯俊良提到，尤有甚者，在學雜費及生活負擔下，學校安排學生進產業實習或是工讀，換取酬勞，工作反而占去大部分時間淪為學工，甚至常見勞動權益受剝奪之情事，新南向政策專班淪為人力仲介溫床，台灣國際形象跟著蒙羞。

全教總認為，國際產學專班爆發問題，不僅是國內教育事務，更是國際事務與人權議題，建請教育部嚴格查察國際產學專班，一旦發現學校惡行時，應以《勞動基準法》第6條：「任何人不得介入他人之勞動契約，抽取不法利益。」來辦理。惡行重大者，應以人口販運防制法移送，以杜絕惡質私校不法行為，並保障來台學生應有權益。