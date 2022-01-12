為搶攻春節倒數訂房商機，晶華國際酒店集團旗下精品溫泉飯店礁溪晶泉丰旅1月30日小年夜至2月5日初五推出「福虎生丰」春節限定優惠住房專案溫泉房雙人房，一泊一食每房最低6800元起，含翌日自助式早餐，每日大廳迎賓茶點佐Happy Hour無限暢飲，加碼贈送客房迎賓點心水果盤及免費Mini吧飲料，全家團聚喜迎金虎年。住房專案適用振興五倍券及國旅券折抵，官網訂房加購高鐵享8折優惠。

華人講究「遇水則發」好兆頭，晶泉丰旅擁有美人暖湯的宜蘭向來是冬季的熱門出遊路線之一，酒店每間客房均提供專屬半露天湯池，頂樓更有網美最愛的無邊際溫泉泳池，新春時節沉浸於碳酸氫鈉湯泉中，新年必定財運滾滾。除一泊一食的住房優惠外，礁溪晶泉丰旅另推出「福虎生丰一泊二食」優惠住房專案，溫泉房每房最低只要9200元起，豐盛的晚餐是主廚為新春團圓時刻特別準備的頂級龍蝦海陸鍋物雙人套餐，闔家大啖來自東南亞海域的新鮮活龍蝦搭配超大肥美干貝、東部海岸新鮮上岸鮮魚片、加上Prime等級的美國牛肉與台灣生技豬等，多元豐盛海陸盛宴佳餚幸福過好年。

大年初一於飯店大廳登場的祥獅獻瑞迎春活動，是以「獅躍高山賀新春」為表演主題，兩隻祥獅登上高山，祝賀旅人虎年蒸蒸日上。其他接力不間斷的精采春節活動包括專人帶領前往礁溪在地知名廟宇參拜祈福的「走春。祈福之旅」，手作宜蘭過年必吃美味「鴨賞捲餅」，象徵招財進寶的「搖搖金棗」蜜餞活動，以及利用喜氣紅包袋，巧手摺出小財神等DIY活動，有吃又有玩，整年財源滾滾旺旺來。