「蕾神」李靚蕾封口3周後，昨(11日)晚間再爆料王力宏找了3名男性直闖家中，引來王力宏工作室回應歡迎拿出證據提告，而李靚蕾今早再度放話：「如果你同意我就PO」，暗示手上還有大料還沒曝光，消息傳回微博，風向從一開始的力挺女方，變成出現兩極評論，專欄作家「韓珠」也直言有點不太清楚李靚蕾的思考邏輯，並呼籲李靚蕾現在當務之急就是3點：把財產分割清楚、撇清關係，並用法律將孩子扶養的問題確定下來。

李靚蕾昨透露這段期間像活在在煉獄，她和王力宏雖然已經感情破裂，因自己也歷經過沒有父親在身邊的痛，因此仍希望3個孩子還是在父母都在的正常環境下成長，「所以我盡一切努力維繫你和孩子們的感情」，這段期間她仍希望能和王力宏直接對話，並問王力宏何時回家，沒想到得到的回答是「去問在美國的調解員」，又因為調解員在美國有時差，李靚蕾當天凌晨12時30分才收到調解員的回覆，得到解答是王力宏會帶兩個孩子認識的工作人員到家裡，李靚蕾不願答應，進而產生了衝突。

大陸專欄作家「韓珠」發文。（圖／翻攝自寒珠微博）

對此，大陸專欄作家「韓珠」說：「先說明，不是不同情李靚蕾，也不是說她不好的意思，我是不太理解李靚蕾們的腦迴路」，並表示李靚蕾一旦將家醜公諸於世，兩人就是對立仇視的關係，怎能還指望王力宏回到從前父親的身分，甚至一個人回家看小孩，再加上兩人有名聲、有家產，不可能是普通夫妻的床頭吵、床尾和，「動輒就是損失幾億可能喪命的風險。不是說你口頭強調『不要錢』就行了。他不可能一個人來見你和孩子，你也不能單獨見他，這都是危險的事。」

「韓珠」進一步說，「看來全職太太的通病，不懂趨利避害，把利害關係當家務事。女方現在應該做的是趕緊把財產分割清楚，撇清關係，再把孩子撫養探視的問題用法律框架確定下來」，並呼籲李靚蕾要平靜好自己的心情，「打輿論戰沒用，言多必失，網友們無法幫你挽回關係」，「孩子是維繫兩人關係的紐帶，王想做個負責任的好爸爸，就不能不來看孩子，再順勢宣傳一下挽尊（挽回自尊）」，至於李靚蕾這方，「韓珠」認為：「李也期望他來看孩子，短時間內她很難找伴了，也許她還對挽回感情抱著幻想」。

見此，大陸網友回應：「其實她自己也意識到危險了，王帶兩位男保鏢，不是來搶孩子就是對她不利的，要不然她不會說『她不會自殺』」、「可以帶著女性朋友來看孩子，帶著男性朋友，不讓開攝像頭不大合適。萬一搶孩子呢」、「哪個女性朋友這時敢一起來，到時又被說砲友」、「確實思路清奇，都這種局面了人家怎麼可能還跟你單獨見面和睦相處？感覺關係都這樣了，帶人一起回去看孩子不是很正常的事情嘛，她應該是還捨不得王，覺得還能和以前一樣？」、「沒錯，把對方搞成這樣了還想其樂融融，我不李姐（理解）」。