年關將屆，警方指出，詐騙集團結合時事、詐騙手法常翻新，詐騙集團坊間叫做桶子（台語），派遣車手提款，收到錢再給帳房，台中市警第二分局結合金融、保全、超商業者，形成「阻詐連線防護網」，點、線、面兼顧，一舉擊破詐團組織，隨時向業者與民眾宣導防詐騙知識，以提升自我防衛能力與警民合作效力，並提醒民眾若發現詐騙情事，撥打110或168查證報案。

警方指出，近日轄內台新銀行民權分行通報立人派出所，有位民眾臨櫃欲提領120萬元現金，行員實施關懷提問時察覺有異，遂通報警方，員警到場查證，發現該民眾非一般提款民眾，實為詐欺集團車手，另眼尖的銀行保全人員因隨時注意銀行進出客戶，協助警方揪出在場把風共犯，當場查獲犯嫌2名，並保住民眾遭詐騙之款項。

警方說，同日轄內超商店員因朱姓民眾至超商購買遊戲點數，店員出於關心告知近期詐騙手法，提醒朱民購買遊戲點數小心遭人詐騙，朱民因而發現渠網路交友，網友要求購買遊戲點數始能見面吃飯等，與店員所提醒詐騙遊戲點手法雷同，店員遂通報警方到場，查證後朱民始信遭詐騙，未將遊戲點數交付給與詐騙集團，成功阻詐。

台中市警第二分局長陳家銘重視詐騙案件與阻詐成效，親自帶隊前往轄內中友百貨、銀行、超商拜訪，面對面意見交流與溝通防詐新觀念，希望能藉此守住民眾的荷包。統計本分局，110年攔阻民眾遭詐騙案件計19件、攔阻金額達1560萬餘元；阻詐部分較往年優，顯示結合各項民力的「阻詐連線防護網」，共同打擊犯罪發揮成效。

年關將近，民眾進出金融機構更加頻繁，存提鉅額現金增多，分局長陳家銘特地再次前往轄內金融機構拜訪，宣導警方護鈔專案及各項安全檢測，加強危機處理教育，藉以強化自我防衛及應變處置能力；另宣導新興詐騙手法，送上自製圖卡，向行員宣導詐欺車手及受騙民眾常有特徵，藉由銀行員關心與提醒提匯款民眾，攔阻民眾遭詐騙。