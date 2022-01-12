美國及日本發展半導體產業均採取合作手段，延續產業能量、凝聚發展利基，長庚大學工學院12日攜手旺宏電子、南亞科技、晶豪科技、鈺創科技等四家記憶體大廠簽訂產學合作契約，成立記憶體專業學程的碩士班，優先為台灣記憶體產業打造菁英人才。

長庚大學表示，該學程在課程設計上，將以大學部（電子工程學系、電機工程學系、化工與材料工程學系、機械工程學系、資訊工程學系等）基礎理論紮實學習為基礎，由企業內部各領域專家與學校教授共同規劃，涵蓋「記憶體晶片設計」、「記憶體晶片製程」等領域，產學緊密合作，打造記憶體產業所需的核心技能。

此外，長庚大學記憶體專業學程規劃提供40多名高額的獎學金，每位碩士生除了可獲得約80萬元的獎學金（含實習津貼）外，更可獲得畢業後的就業機會。

長庚大學校長湯明哲指出，台灣半導體產業就業市場30萬人，每年成長率超過10％，隨著5G、AI運算、電動車及電子產品應用多元化，記憶體的表現已成為不可或缺的功能項目。未來台灣記憶體產業預計投資超過一兆元擴充產能，以滿足長期消費需求，因此對於記憶體設計及製程人才的需求日益迫切，大學教育不要忽略記憶體產業的人才缺口。

記憶體產品主要依照國際規範設計、製造，台灣製造品質及成本具備國際水準，值得台灣高教體系投入更多資源，培養自有人才，進而扶植產業發展。目前台灣記憶體產值逼近台幣3千億元，未來當加倍成長，但國內半導體產業人才明顯供需不足，間接影響國家競爭力。

為此，長庚大學主動發起，與旺宏、南亞科、晶豪科、鈺創等記憶體公司共同合作，規劃在校修課一年，在企業實習一年的紮實課程，讓學生同時透過專業領域課程強化理論、同時無落差接軌產業發展趨勢，早一步對接產業需求，確保台灣記憶體產業在國際上具有競爭力。

此外，長庚大學記憶體專業學程規劃提供40多名高額的獎學金。第一年分三學期完成學程相關專業課程修業之規定，最高可領高達30萬元的獎學金，第二年至企業實習時並同時完成論文，滿足相關修業之規定，每月可再領4萬元以上的獎學金（含實習津貼），期盼從育才、用才、引才、聚才、留才各方面，強化台灣記憶體產業在國際上的競爭力，創造雙贏局面。