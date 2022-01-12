穿戴裝置大廠Garmin引用2021年台灣用戶數據指出，主打健康監測錶款的用戶量較前一年成長近170％，其中女性用戶成長超過160％，可見台灣民眾透過智慧穿戴等科技達成健康目標的需求逐漸升高，而且越來越多女性選用外型設計與實用性兼具的錶款。

Garmin宣布在台上市「vivomove Sport指針智慧腕錶」，指針設計搭載隱藏式觸控螢幕，輕敲錶面即可喚醒智慧科技，內建全天候健康監測，包含心率、血氧飽和濃度、壓力指數、睡眠監測、身體能量、卡路里計算、身體年齡及女性專屬月經及孕期追蹤等功能，還有智慧通知、體能及多種運動模式支援。

Garmin也宣布將在台上市甫獲CES2022創新獎的VENU2PLUS GPS智慧腕錶，首次加入全新智慧聲控指令，用戶可隨時透過手錶通話，呼叫手機語音助理即時回覆訊息，並內建全天候健康監測與進階健身訓練模式與課程、超過25種室內外運動模式。

Garmin表示，VENU2PLUS GPS智慧腕錶建議售價為14990元，vivomove Sport指針智慧腕錶建議售價為5990元，1月12日起正式在台販售。