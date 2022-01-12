國內疫情升溫，自美返台的自由台灣黨主席蔡丁貴自爆染疫，他今天說，自己在美國有打三劑BNT疫苗，上機前做PCR檢測是陰性，不過他事後回想「鼻孔沒有插得很深入，或許採檢病毒量不足」，近來自美境外移入確診數攀高，也許就是因為這種篩檢方式偽陰性較高，建議政府考慮採取其他篩檢方式。

究竟何時被感染？蔡丁貴說，按照醫生的說法並不是在飛機上，而是回台前約一周左右在美國就感染了，但他去篩檢時可能是偽陰性，因此就開了陰性的證明給他。

他與太太是搭乘1月8日美國聯合航空UA871舊金山飛往桃園班機，9日回到桃園時又做了一次唾液PCR檢測，隨後搭乘防疫計程車到防疫旅館，在飛機上全程戴口罩，身體沒什麼不舒服。

直到回台灣住在防疫旅館裡面，他才覺得疲倦，體溫有點「烘烘」，第一天量體溫攝氏37.3度左右，第二天變成38.3度，電話就打來告知他是陽性，太太是陰性，隨後他就被送到北醫附設醫院，太太住隔離中心。

蔡丁貴上機前在美國做了兩次PCR檢測，第一次是公費，做的時候交給他們棉籤和套子，要他們自己插鼻孔，第二次到私人診所，是診所人員幫忙插，他說，兩次都沒有插得很深入，可能採檢病毒量不夠，所以給了陰性的報告，回到台灣在醫院才發現必須要插得很深入。

既然唾液PCR可以判定他是陽性，蔡丁貴建議衛福部，可以要求回台前要做這種類型的篩檢，不過他認為，這種類型化驗時間要比較長，目前要求提供上機前48小時檢測報告會有困難，應該改變一下，要求用唾液篩檢，但檢測時間可延長到3至4天，「總比插鼻孔但偽陰性這麼高要好很多」。

他說，他看到衛福部的報告，每天從美國境外移入個案這麼多，在美國做的採檢，應該跟他做的方法類似，可能因此會出現很多偽陰性。

蔡丁貴表示，他得到的是Omicron，目前症狀就像感冒一樣，從幾個朋友的經驗來看，也是跟感冒類似，美國因為確診人數太多，疾病管制暨預防中心（CDC）的建議，如果確診就在家裡休息不要出去，也不建議去醫院，他在美國曾打了三劑BNT，症狀較輕，只有喉嚨沙啞，體溫有點升高，有些人會有鼻塞、流鼻水等症狀，但他沒有。