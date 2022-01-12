巴西2021年全年通膨率突破10%，不僅遠超出央行設定的年終目標區間，並創下6年新高，使決策官員加快升息步伐的壓力進一步升高。

根據巴西統計局IBGE公布的最新數據，巴西IPCA基準消費者物價指數在2021年上漲10.06%，超出經濟學家預測中值9.97%，並創下2015年以來最大的年漲幅。

央行總裁Roberto Campos Neto依法發表公開信，解釋全年通膨未能達到官方目標的原因。這是自1999年制定現行通膨目標機制以來，第六封此類的信函。上一次央行總裁必須這麼做是在2017年。

該央行總裁表示，巴西央行已經採取措施，以確保能實現2022年、2023年和2024年的通膨目標，他並重申有必要繼續「大幅」升息，直到利率進入「限制性區域」（restrictive territory）。

不斷飆升的通膨迫使巴西央行在去年展開了全球最激進的升息周期，去年3月其基準利率僅為2%，到了12月已經跳升至9.25%。

巴西央行決策官員此前已經暗示2022年2月會議將再升息150個基點（6碼），並表示巴西的貨幣緊縮政策可能持續更長時間，直到通膨預期回到正軌。央行總裁Campos Neto在其周三的信中亦重申這個訊息。

去年巴西的借貸成本升高導致經濟陷入衰退，但同時也緩解了該國近幾個月來的通膨壓力。去年12月巴西的通膨年增率較11月的10.74%放緩，為2020年5月以來首次下滑。儘管如此，2021年全年通膨率仍遠遠超出央行所設定之介於3.75%～5.25%的目標區間。