不鏽鋼加工廠新鋼(2032)去年受惠鋼市熱絡，2021年全年營收34.89億元，年增6.8%，並創下近9年新高，受惠鋼價上揚，獲利可望更佳。展望今年，新鋼全年目標出貨量年增15%，並看好鎳價居於高檔、將支撐不鏽鋼行情。

新鋼為不鏽鋼材料加工廠，主要銷售304、400及316系不鏽鋼，去年鋼價上揚且銷售成長，全年營收34.89億元，改寫近9年新高。

受惠不鏽鋼價走揚，帶動新鋼去年毛利率提升，2021年前三季毛利率為10.93%，站上雙位數，去年前三季每股淨利為1.29元，法人估公司去年第四季營運尚佳，全年EPS估為1.6~1.7元，可望創逾15年新高。

展望今年，新鋼公司表示，上游供料情況轉趨順暢，目前交期已經從去年的2個月回到1個月，若上游供應保持順暢，有助公司提升接單，目標今年出貨量較去年成長15%。

主要成本鎳價方面，看好電動車在全球銷量高速成長，帶動用鎳需求持續，預期鎳價易漲難跌，支撐不鏽鋼行情。整體而言，新鋼認為今年有望呈現價穩、量增格局，有利營收、獲利有撐。

新鋼預期短期第一季受農曆春節、海運遞延等因素干擾，業績較平淡，第二季起營運即有望逐步回溫。

此外，新鋼現金股利配發率近3年提升到90~100%，公司表示，今年可望保持相當水準。