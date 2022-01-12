統一超(2912)7-ELEVEN串聯OPEN POINT生態圈，即日起推出APP數位紅包服務，鼓勵消費者開啟OPEN POINT APP「雲端禮物卡」即可線上購足所需的數位紅包金額與數量，隨時隨地線上轉贈紅包給親朋好友，隨著農曆年前採購年貨商機湧現，可望為統一超1月營收增添動能。

響應中央銀行鼓勵民眾過年避群聚、手機發紅包政策，7-ELEVEN領先零售串聯OPEN POINT生態圈，即日起推出APP數位紅包服務，以免排隊、免換鈔、避群聚3大安心訴求，鼓勵消費者開啟OPEN POINT APP「雲端禮物卡」即可線上購足所需的數位紅包金額與數量，隨時隨地線上轉贈紅包給親朋好友，減少團聚也能遠距發紅包、表心意，原地安心過好年。

統一超7-ELEVEN表示，OPEN POINT APP「雲端禮物卡」自去年12月領先零售推出，提供線上購買、線下使用，以虛擬錢包結合手機APP模式擴大非現金支付選擇，短短一個月便吸引60000人次體驗；即日起至2月15日止更推出「福虎生風、開運紅包雙重回饋活動」，消費者只要在OPEN POINT APP「雲端禮物卡」購買1份600元的數位紅包並轉贈，就有機會獲得限量2萬組的60元購物金，前2022組再加贈ibon售票網：天后╳鎮瀾宮線上點燈服務8折優惠，7-ELEVEN化身消費者倚賴的數位生活服務平台。

統一超110年12月合併營收為234.6億元，月增4.07%，年增3.13%，創下歷年同月新高，累計110年合併營收為2627.26億元，年增1.65%。

統一超表示，7-ELEVEN搶攻農曆春節商機，主打「名店年菜」、「肖像禮盒」、「開運零食」三大春節結構，並推出「開運金喜福袋」；打造OPEN POINT熟客生態圈，推出各式活動與會員專屬回饋等，持續優化「i預購」、「i划算」商品結構，拓展foodomo等三大外送平台業務，整合線上線下服務即時滿足消費需求。