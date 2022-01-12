台塑四寶2021年財報亮眼，台塑四寶2021年總計賺進逾2402億元，其中台塑(1301)、南亞(1303)更大賺逾一個股本，今台塑四寶中也以台塑、南亞漲幅最為領先，午盤維持漲幅逾1%，台塑化(6505)則在漲幅0.5%附近震盪，台化(1326)則在盤下小跌。

第一季為傳統淡季，台塑認為，因海運艙位及貨櫃供應吃緊、加上疫情蔓延，碼頭作業效率下降，主要進口國如美國、孟加拉及越南等塞港嚴重，推升運費大漲，客戶無法轉嫁成本，優先去化庫存並調降開工率，影響石化產品需求減少，惟3月起步入傳統需求旺季，買氣可望逐步增溫，並推升產品價格。

再者，台塑表示，受農曆春節期間下游加工廠停工影響，石化產品需求降低，出貨量減少，不過，今年因疫情反覆，大陸多地再度發布就地過年政策，甚至發放補貼鼓勵春節加班，可望減輕需求降低的衝擊。

第一季亞洲有8家輕裂廠安排歲修，合計年產能489萬噸，影響乙 烯供應減少51萬噸，下游衍生物配合停車或降產，有利支撐石化產品行情。

南亞部分，受惠全球5G浪潮，其占比營收最大宗的電子材料自去年起，持續扮演營運貢獻主力之一，2022年全球該趨勢預估將延續，南亞也認為，台灣第一季出口亦因全球主要經濟體補充庫存而強勁，未來在電子產業供應鏈缺晶片、長短料等狀況緩解後，可望受惠於 電動車、AI、伺服器等科技成長趨勢，帶動出口持續旺盛，此也將有利於南亞電子材料領域表現。