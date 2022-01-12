【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

桃機群聚今再擴大！今天新增4名本土案例，其中一名為北投舊案，另3名為居服員（案17472）的銀行接觸者，共3名銀行行員確診。目前桃機相關群聚案累計42人確診。

指揮中心表示，今增4名本土，為2男2女。年齡介於20多歲至60多歲。案17588為60多歲男性，個案只打過一劑莫德納疫苗，1月10日採檢，1月12日確診；案17630為20歲女性，打過兩劑AZ，1月11日採檢，今確診；案17672為20多歲男性，案17673則是20多歲女性。

指揮官陳時中表示，今天新增的一名北市個案（案17588），是一名陪病照顧者，最近要到醫院陪病採檢，一採檢Ct值34很高，送到昆陽實驗室複驗Ct值為40，二採檢陰性，因為有照顧確診病人，研判是舊案，對社區影響低。

另外3例（案17630、案17672與案17673）是確診居服員（案17472）的接觸者，由於居服員曾經去銀行辦事，因此有匡列銀行相關的接觸者，結果其中有3人陽性，而這3名確診行員的相關接觸者正在匡列中，也持續進行疫調中。

陳時中也說，確診居服員（案17472）曾去銀行辦事，但他不一定會記得銀行員工的臉，不過疫調有發現，居服員確實有兩個時間進去銀行，因此銀行接觸者是因為個案的足跡而被匡列的，最後則驗出3人確診。而今宣布確診的3名行員，其中有一人和居服員有面對面的互動，但是否三人都有，這部分還要再了解。

陳時中表示，目前桃機群聚有趨緩情況，沒有再增加個案，相關者都有二採、快篩，第三次PCR做完後應該可以更明朗。