我國半導體產業人才供需不足，間接國力。為加強育才，長庚大學工學院今(12)日攜手旺宏電子、南亞科技、晶豪科技、鈺創科技等4家記憶體大廠簽訂產學合作契約，成立記憶體專業學程碩士班，培養記憶體產業打造菁英人才。

長庚大學校長湯明哲表示，台灣半導體產業就業市場30萬人，每年成長率超過1成，隨著5G、AI運算、電動車及電子產品應用多元化，記憶體的表現已成為不可或缺的功能項目。

湯明哲提到，未來台灣記憶體產業預計投資超過新台幣1兆元擴充產能，以滿足長期消費需求，因此對於記憶體設計及製程人才的需求日益迫切，大學教育不要忽略記憶體產業的人才缺口。

目前台灣記憶體產值逼近台幣3千億元，未來當加倍成長，但國內半導體產業人才明顯供需不足，間接影響國家競爭力。

長庚大學因此主動發起，與旺宏、南亞科、晶豪科、鈺創等記憶體公司共同合作，規劃在校修課1年，在企業實習1年的紮實課程，讓學生同時透過專業領域課程強化理論、同時無落差接軌產業發展趨勢，早一步對接產業需求，確保台灣記憶體產業在國際上具有競爭力。

長庚大學工學院院長賴朝松也指出，此次規畫的「記憶體專業學程碩士班」，就是與上述國際大廠合作。合作內容除了開立相關課程及實務就業課程外，校方並期望藉由4間公司優異產業實力結合長庚大學校內資源，匯集交流雙方頂尖技術、增加學子於社會上的競爭力，將好人才、好技術留在台灣，同時提升產業質量、增加相關研發量能、培養高階專業人才。

賴朝松說，在課程設計上，將以大學部(電子工程學系、電機工程學系、化工與材料工程學系、機械工程學系、資訊工程學系等)基礎理論紮實學習為基礎，由企業內部各領域專家與學校教授共同規劃，涵蓋「記憶體晶片設計」、「記憶體晶片製程」等領域，產學緊密合作，打造記憶體產業所需的核心技能。

長庚大學記憶體專業學程規劃提供40多名高額的獎學金，每位碩士生除了可獲得約新台幣80萬元的獎學金(含實習津貼)外，更可獲得畢業後的就業機會。第1年分3學期完成學程相關專業課程修業之規定，最高可領高達新台幣30萬元的獎學金，第2年至企業實習時並同時完成論文，滿足相關修業之規定，每月可再領4萬元以上的獎學金(含實習津貼)，期盼從育才、用才、引才、聚才、留才各方面，強化台灣記憶體產業在國際上的競爭力，雙方將相輔相成，創造雙贏局面。