寒流來襲，在鬧鐘還沒響之前就被冷醒了，有踢被子習慣的朋友一定深受鼻涕所擾，就算被子蓋的再厚也會因濕冷的天氣冷到睡不著或隔天冷到不想起床，對此就有專家建議「三明治蓋被法」，將棉被與毛毯蓋對順序，冬天再冷都不怕啦。

冬天被子蓋再厚都會感冒？(示意圖/達志影像)

使用相關產品要小心，注意相關事項。(示意圖/Shutterstock)

毛毯跟棉被究竟哪一個比較保暖？順序又該如何選擇呢？日本部落格《秒刊SUNDAY》曾分享正確蓋法，以動物纖維或化學纖維製成的毛毯，雖然單蓋在身上能保暖，但睡覺時若「先蓋毛毯再蓋棉被」，保暖效果將「大打折」，由於棉被裡的羽毛會因人體體溫而變得蓬鬆，隔絕外界冷度、保暖度大提升，所以若在棉被上加蓋一層毛毯，才能留住熱氣、阻隔冷空氣。

如果這樣還不夠，怕冷的朋友你一定要學會「三明治蓋法」，用一條毛毯鋪在床單上，讓背部與冷空氣隔絕，再搭配上述的棉被＋毛毯，上下夾攻的方式超溫暖，根據《早安健康》報導，若棉被是厚重的棉花被或人造合成纖維被，直接接觸皮膚的應以毛毯為主，接著再蓋上棉被；反觀若是羽絨被，才是先蓋羽絨被、再蓋毛毯，以擁有良好保溫效果。至於毛毯若屬人造纖維難以散熱也無法調節濕度，應該蓋在最外層；如果是天然素材製成的毛毯，因有蓄熱、溫度不易蒸發，可以直接與皮膚接觸保暖，因此可先蓋毛毯、再將羽絨被蓋在外層。

冬天救星－暖暖包。(示意圖/Shutterstock)

除了睡覺蓋被子外，許多保暖神器也是網友冬天必備！例如暖暖包、熱水袋及電毯，但根據《健談》報導提醒，暖暖包緊貼皮膚，連續使用長達6小時恐釀低溫燙傷，應貼在衣服外側，不可直接緊黏肌膚以防危害。至於熱水袋有助保持下肢溫暖，對於冷熱感應較遲鈍的長輩們，應在熱水袋上墊層毛巾，避免直接肌膚接觸。至於可大面積增溫保暖的電毯，使用上則更需注意，電毯對於背部、臀部與下肢可長時間且全身性保暖，但不要弄濕、不要摺疊、不要讓皮膚直接接觸電毯，也應避免在電毯下方多墊不透氣材質，以防電毯因無法散熱而故障。此外，嬰幼兒、孕婦及糖尿病患者都不建議使用。

冬天必學招數你學會了嗎？趕緊分享給朋友，讓大家冬天都不再受苦吧！