由於在拍賣網站宣稱銷售除濕機商品「能源效率第1級」，與事實不符，公平會12日委員會議討論後，處聯穎公司、東洋電器行各10萬元罰鍰。

公平會表示，聯穎公司在Yahoo拍賣網站銷售「Whirlpool惠而浦WDEE40W除濕機」商品，於其商品圖片宣稱「能源效率第1級」，另外，東洋電器行在露天拍賣網站銷售「Whirlpool惠而浦WDEE16W除濕機」商品，在商品說明宣稱「1級能效」等文字，這些廣告予人印象該等商品獲能源局核准登錄為能源效率分級第1級，為同品項中最佳的能源效率等級，較其他相仿規格之除濕機，更具減少能源消耗之效用。

但經公平會調查以及依據經濟部能源局意見，本案商品雖曾獲准登錄為第1級，但106年12月8日已分別變更登錄為能源效率第3級及第4級，本案廣告卻仍持續宣稱「能源效率第1級」或「1級能效」，與事實不符。公平會於第1581次委員會議討論後，處聯穎公司、東洋電器行各10萬元罰鍰。