Omicron病毒株已進入台灣社區，前立委沈富雄今（12）日在臉書指出，只有離經叛道才能與Omicron共存；而就觀察Omicron入境7周的表現，他總結出幾點結論與建議。

首先，沈富雄表示，中央流行疫情指揮中心、北北桃三位市長及一大票專家學者，一連串近乎恐嚇性的大話，大家姑妄聽之即可，他們一個月後再回顧這些超前的非理性主張，一定臉紅不止。

第二，沈富雄說，如果有類流感症狀，最好不篩；如果篩陽，最好不通報，因為一旦通報就要準備承受不成比例的無妄之災，反正無症狀的黑數大約是官方確診數5倍，「真的不差你一個」。

至於為何是不成比例的無妄之災？沈富雄續指出第三點，因為一個「類流感」的確診案，可以關一個店、停課一個班級達14天，值得嗎？簡直是走火入魔了。

前民進黨立委沈富雄。(本報系資料照片)

第四，一個美國人如果篩陽只要居家隔離5天，不與家人用同一浴室，隨時戴口罩即可；但一個美國人己打兩劑來台，機場採陰卻須在防疫旅館隔離14天。同一個人篩陽則防疫專車送去醫院「治療」，治療什麼？怎麼治療？因此他建議，篩陽的去防疫旅館5天，篩陰的放行回家。

第五，沈富雄更主張「可以不打第三針」，甚至說打第三針不如直接得Omicron。

而為何得病優於打第三針？沈富雄並提出第六點，因為第三或第四針所提高的體液性（humoral）中和抗體半年後就降至近乎無防疫能力，只有直接得Omicron才能誘發細胞性（cellular）免疫力，付出有限的代價卻是一勞永逸。

第七，沈富雄預估五、六月間英、法、美諸國的Omicron疫情將結束，會立刻全面解封，台灣應毫無懸念地與之接軌，已打兩針的入境旅客如篩陰，應即准予通關入境，不可將他們關在防疫旅館受罪兩周，不僅貽笑國際，而且自絕於世界。

文末，沈富雄表示，對一個明顯已「流感化」的病毒，上述七點建議其實不算離經叛道，只是國人一時腦筋轉不過來。