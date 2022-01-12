食藥署11日表示，默沙東口服抗病毒藥物「Molnupiravir」已通過專家審查通過緊急授權（EUA），輝瑞口服藥物「Paxlovid」尚待專家會議審查。衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成透露，預計近日將召開輝瑞口服藥審查會議，由於目前國內新冠藥物皆為針劑，如順利取得這兩款口服藥物，對於臨床治療將是一項利多。

Omicron變異株不斷威脅本土，雖然以輕症患者居多，但慢性病、長者等族群仍有重症風險。目前國內治療藥物包括單株抗體、瑞德西韋（remdesivir），黃玉成表示「畢竟是打針」，如果有口服藥將帶來很大助益。

黃玉成分析，單株抗體對於Omicron已被證實無效，國內還有存量，目前優先用於Delta或其他變異株患者；瑞德西韋方面，國內原本僅開放使用於中重症患者，但根據去年11月新英格蘭期刊研究，輕症患者發病5天內使用瑞德西韋3天，有助於預防演變為重症，因此指揮中心已於近日開放使用於輕症患者。

口服藥物方面，默沙東抗病毒藥已於昨天通過國內緊急授權，指揮中心證實已採購近1萬份，首批將在農曆春節後抵台。而輝瑞口服藥仍待專家會議審查，黃玉成透露，預計近日就會召開審查會議，確切日期不便透露。

黃玉成表示，目前國內已修訂相關治療指引，針對慢性病、過重等危險因子，將優先提供口服抗病毒藥物使用。