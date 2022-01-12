台中市平日住宿抵用券，大放送！為振興國旅自由行市場，台中市觀光旅遊局12日與台中市安心旅宿業者合作舉辦「GO！享住台中」活動，預計抽出1.5萬份、價值1000元平日住宿抵用券，17日起全台民眾皆可上網登錄，參與抵用券抽獎。

台中市副市長黃國榮表示，此次活動搭配中央振興五倍券，與超過百家旅宿業者加碼優惠，以自由行旅客為對象，17日起全台民眾皆可上網登錄，參與抵用券抽獎，預計元月26日抽出8000份，5月3日抽出7000份，安心旅宿享住台中。

黃國榮指出，第一波幸運中獎民眾，農曆春節連假後（2月6日至4月28日），平日（周日至周四）即可享住台中，感謝台中安心旅宿業者持續落實公共場域、房務及餐飲等各項防疫工作，為全台旅客提供安全優質住宿環境，此次業者攜手市府，振興國旅市場，共推加碼優惠方案。

「台中旅宿最安全！」，黃國榮指出，台中市將居家檢疫者與一般旅客清楚分流，媒合部分旅館獨創「居家檢疫替代所」，其他旅宿都是「安心旅宿」，沒有居家檢疫者入住，也因業者與市府共同堅持與努力，台中成為網路訂房平台，在連假國人搜尋次數最高的旅遊目的地，加上「山、海、屯、都」區域觀光資源多元豐富，到台中觀光旅遊絕對是國旅首選。

台中市觀旅局長韓育琪說，「GO！享住台中」活動，17日起開放上網登錄，民眾屆時可上網查詢「享住台中」活動官網，或用line搜尋「大玩台中」（帳號ID：@taichungtravels），並加入好友，即可登錄參加抽籤，今年春季遊台中正精彩，來台中住宿，不僅可享折抵優惠，還能抽好禮，歡迎全台民眾前來探索發掘。

觀旅局強調，百家旅館民宿為吸引全台民眾青睞，推出各式「加倍」方案，民眾持振興五倍券搭配各家優惠方案最划算，可享房價折扣、房型免費豪華升等、加送限定紀念品、觀光場館門票等，合作旅宿家數及方案持續更新，民眾使用住宿抵用券後，配合填寫線上問卷、社群媒體發文分享旅程中「遊不膩、賞不盡、買不完」的台中景點，可再參加「瘋狂抽抽樂」，就有機會抽中電動機車等多項好禮。

觀旅局表示，切勿錯過此次享住台中超值好機會，還可順遊即將展開的2022中台灣元宵燈會、台中舞蹈嘉年華等重大節慶活動，好康又好玩。提醒民眾防疫期間外出旅遊時，應保持良好個人衛生習慣，除符合防疫規定飲食可脫下口罩外，應全程佩戴口罩，勤洗手並落實保持社交距離，保護自己也守護他人健康。