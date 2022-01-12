高雄蚵仔寮漁港上架場、舢筏碼頭棚架兩處設施年久失修，高雄市海洋局及梓官區漁會對此提出改善計畫並爭取漁業署經費補助，經民進黨立委邱志偉協助爭取漁業署核定經費共4500萬元，工程預計今年將陸續啟動。

高雄市政府海洋局表示，蚵仔寮漁港有近400艘漁船，上架場承攬漁船上架、維修工程，目前共有東側及西側2條曳船道，其中東側4軌曳船道損壞嚴重需盡快更新，需先規畫設計後才能施工。

而蚵仔寮漁港的內泊區棚架及景觀改善工程已經完成改善，後續舢筏碼頭也要進行整體改善，拆除零散鐵皮設施，並進行新建棚架、景觀改善及地坪整修，預估經費約3千萬元。

由於上架場工程需先進行設計規畫，因此，邱志偉要求漁業署先協助補助規畫設計經費，在施工細部設計及工程估算後，經費需求共1530萬元，後續漁業署也同意補助近5成的工程經費。蚵仔寮漁港的舢筏碼頭棚架及景觀改善工程則屬於內泊區的延續工程，漁業署也已經核定經費補助。

海洋局指出，蚵仔寮漁港陸續完成碼頭結構改善、疏濬後，逐步解決安全性的問題，周邊設施老舊問題也要一併處理，因此陸續提出蚵仔寮漁港上架場改善及舢筏碼頭棚架改善計畫，感謝邱志偉協助爭取經費，後續工程將會儘速發包施工。