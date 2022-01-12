【LIVE直播】F-16V戰機墜海飛行員失聯

空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，昨(11日)下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，軍方持續全力搜救飛行員陳奕上尉，這也是F-16V戰機換裝後首度失事。然而這並非國軍飛機首次失事，回顧近6年國軍發生7起墜機事故，網友感到相當心痛、不捨。

空軍去年11月18日才在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，蔡英文總統親校空中及地面部隊，國防部剛在1月5日進行春節戰備巡弋，6650機也是在嘉義基地作緊急起飛的F-16V戰機之一。如今墜機事故發生，不少網友都感到相當難過，有網友就說「看到這些年犧牲的飛官一個一個把名字唸出來，真的眼淚都流下來了，也真的很不捨啊」、「國軍設備沒問題嗎？這幾年案例是不是太多」、「等調查報告吧，現在先希望飛官平安」。

以下為《中時新聞網》整理2016年至今國軍重大意外：

2017.11.7 空軍上尉何子雨駕駛空軍幻象2000戰機(編號2040)於基隆北方外海飛行失聯，失蹤半年，軍方宣告認定其已殉職。

2018.6.4 空軍F-16戰機發生撞山意外，飛官吳彥霆殉職。

2020.1.2 參謀總長沈一鳴等8位高階軍官搭空軍救護隊編號933UH-60M黑鷹直升機，從空軍松山基地指揮部起飛，預計前往宜蘭縣東澳山區進行春節勞軍，因不明原因失事新北市烏來山區。

2020.7.16 陸軍航指部戰搜直升機正副駕駛簡任專、高嘉隆駕駛機號616的OH-58D戰搜直升機，執行戰備操演任務結束返場，為了避開民宅英勇殉職。

2020.10.29 F-5E不明原因墜落志航基地北方海域 上尉朱冠甍殉職。

2021.03.22 2架F-5E戰鬥機疑似空中擦撞墜海 中尉羅尚樺、上尉潘穎諄殉職。

2022.1.11 空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，飛行員陳奕上尉未被目視到跳傘，軍方及相關單位仍全力搜救中。